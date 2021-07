Faceti cunostinta cu domnul si doamna Monfils! Gael a facut show pe ringul de dans la propria nunta, iar Elina a fost felicitata de Simona Halep

Gael Monfils si Elina Svitolina s-au casatorit vineri, 16 iulie. Petrecerea a avut loc la Hotelul Four Season din Geneva. Impreuna din 2018, cel mai admirat cuplu din lumea actuala a tenisului s-a putut bucura de compania a catorva sute de oameni la propria nunta.

Exuberant chiar si pe terenul de joc, Gael Monfils a facut furori pe ringul de dans, ridicand nivelul energetic la cote maxime. Pe tortul servit in timpul nuntii, Monfils si Svitolina au aranjat figurine reprezentant Black Panther, respectiv SuperWoman, iar intreaga lume a apreciat creativitatea lor pe retelele sociale.

Okay I lied about the last tweet being the final for the wedding because there was finally a video of Gael dancing and I have to share. ????❤️???????? pic.twitter.com/tktbhjUA1D