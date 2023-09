John Isner (38 de ani, 157 ATP) a jucat ultimul meci oficial din cariera sa de tenismen profesionist, începută în anul 2007.

Tenismenul din Carolina de Nord a fost întrecut de compatriotul său, Michael Mmoh (25 de ani, 89 ATP), în turul doi al competiției de la US Open, la capătul unei partide epuizante, de cinci seturi, încheiate cu un set decisiv ajuns în tiebreak.

Mmoh i-a stricat petrecerea lui Isner, care a început mai bine și a condus cu 2-0 la seturi, scor 6-3, 6-4.

Mai tânăr cu 13 ani, Mmoh a câștigat două din următoarele trei seturi la tiebreak, impunându-se cu 7-6 (3), 6-4, 7-6 (7), după 3 ore și 57 de minute de joc.

