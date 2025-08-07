GALERIE FOTO Clachează și când nu se uită nimeni: Zverev ratează titlul de la Toronto. Cine va juca finala pentru o miză uriașă

Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Alexander Zverev, eliminat în semifinalele turneului ATP Masters 1000 de la Toronto.

Număr trei în clasamentul mondial, Alexander Zverev nu a putut să profite de absențele rivalilor Novak Djokovic, Jannik Sinner și Carlos Alcaraz, în competiția de o mie de puncte din Canada.

Tenismenul german a sfârșit învins, în trei seturi, în semifinala cu rusul Karen Khachanov, încheiată scor 6-3, 4-6, 7-6 (4), după trei ore de joc fără cinci minute.

Numerele trei și patru ATP, învinse în semifinalele Mastersului de la Toronto

  • Shelton - Khachanov, finala de la Toronto, se joacă vineri, 8 august, după ora 02:30.

În ultima bătălie pentru trofeul pus în joc la Toronto se vor duela Karen Khachanov (16 ATP) și Ben Shelton (7 ATP).

Acesta din urmă a trecut de mai bine cotatul compatriot, Taylor Fritz (4 ATP), în penultimul act competițional, scor 6-4, 6-3.

Ce miză financiară are finala turneului ATP Masters 1000 de la Toronto

Ben Shelton și Karen Khachanov se vor lupta pentru €448,172, diferența dintre premiul acordat marelui câștigător, €957,123 și cecul pe care îl va primi finalistul învins, €508,951.

Zverev declară că a suferit în plan personal, în ultimul timp

„Uneori, mă simt foarte singur pe teren. Am probleme mintale și mă simt așa încă de după Australian Open. Încerc să găsesc modalități de a ieși din această fază, dar continui să cad.

Nu este vorba despre tenis, mă simt singur în viață în general acum și asta nu este plăcut. Mă chinui să găsesc bucurie în afara terenului, dar mă simt foarte, foarte singur. Nu am mai experimentat așa ceva până acum. Problema mea nu este tenisul acum, ci regăsirea bucuriei.

„Mă simt singur și nu mai găsesc bucurie în viață.”

Chiar și atunci când câștig, nu simt acea fericire și motivație de a continua. Mă duc la culcare fără nicio motivație de a mă trezi a doua zi. Cred că mulți oameni, indiferent de locul lor de muncă, au avut acest sentiment la un moment dat.

Pentru un sportiv de elită, se reflectă clar în performanța sa,” a spus Zverev, la conferința de presă organizată după primul meci pierdut în primul tur la Wimbledon, după opt ani.

