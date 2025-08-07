Număr trei în clasamentul mondial, Alexander Zverev nu a putut să profite de absențele rivalilor Novak Djokovic, Jannik Sinner și Carlos Alcaraz, în competiția de o mie de puncte din Canada.

Tenismenul german a sfârșit învins, în trei seturi, în semifinala cu rusul Karen Khachanov, încheiată scor 6-3, 4-6, 7-6 (4), după trei ore de joc fără cinci minute.

Numerele trei și patru ATP, învinse în semifinalele Mastersului de la Toronto

Shelton - Khachanov, finala de la Toronto, se joacă vineri, 8 august, după ora 02:30.

În ultima bătălie pentru trofeul pus în joc la Toronto se vor duela Karen Khachanov (16 ATP) și Ben Shelton (7 ATP).

Acesta din urmă a trecut de mai bine cotatul compatriot, Taylor Fritz (4 ATP), în penultimul act competițional, scor 6-4, 6-3.

