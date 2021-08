”Sunt predispus să câștig și greu de bătut!” Daniil Medvedev le pune gând rău colegilor săi în sezonul de hard 

Daniil Medvedev (25 de ani, 2 ATP) este unul dintre cei mai amuzanți tenismeni ai circuitului, iar înainte de a-și începe sezonul nord-american, care se desfășoară pe suprafața sa preferată - hard - jucătorul din Federația Rusă a ținut să le amintească colegilor săi că este greu de bătut și că se bucură de statutul său de cap de serie.

”Sunt prim cap de serie, deci orice mai puțin de o finală nu va fi un rezultat bun. Știu că, atunci când joc un tenis bun pe suprafață hard sunt greu de bătut. Sunt predispus să câștig. Știu că sunt capabil să îi bat pe mulți pe hard și că pot câștiga turnee mari.

În același timp, toată lumea joacă bine, fiecare poate învinge pe oricine. E impredictibil. În fiecare săptămână joc împotriva unor adversari puternici care vor să mă bată pentru că sunt numărul 2 în lume,” a declarat Daniil Medvedev, favorit numărul 1 la câștigarea turneului ATP 1000 de la Toronto, informează Tennis Head.

