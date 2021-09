Nimeni nu a mai făcut asta vreodată pe un teren de tenis! Mare iubitor de FIFA, Daniil Medvedev a sărbătorit victoria la US Open într-un mod caraghios 

Mare pasionat de jocuri și iubitor de FIFA, Daniil Medvedev a devenit campion de Grand Slam la vârsta de 25 de ani și a ales să sărbătorească ocazia specială într-un mod inedit. Medvedev l-a învins pe Djokovic, scor 6-4, 6-4, 6-4, după numai 2 ore și 15 minute de joc.

Medvedev s-a aruncat pe cimentul Arenei Arthur Ashe, mimând celebrarea intitulată „dead fish” din simulatorul de fotbal. ”Pentru toate legendele din lume, să știți că am făcut un L2 + stânga acolo,” a precizat Medvedev în timpul discursului de campion din timpul ceremoniei de premiere.



As he confirmed in his #USOpen speech, Medvedev's celebration was "L2 + Left," a.k.a. the code for the FIFA brick fall goal celebration.pic.twitter.com/A5ttYOY2jx