Djokovic vs. Tsitsipas, finala Roland Garros 2021. Liderul ATP are sansa de a veni la un Slam in spatele lui Nadal si Federer. Palmaresul lui Novak Djokovic in finalele de la Paris 

Novak Djokovic lupta pentru a castiga al 19-lea titlu de Grand Slam contra lui Stefanos Tsitsipas, debutant intr-o finala de mare slem.

Novak Djokovic - Stefanos Tsitsipas, LIVE de la ora 16:00

Pentru prima oara calificat in finala unui turneu de mare slem, Stefanos Tsitsipas va avea parte de una dintre provocarile supreme ale tenisului modern; al cincilea jucator al planetei are misiunea de a-l invinge pe Novak Djokovic, o versiune aproape de perfectiune absoluta a tenismenului sarb, care l-a invins in urma cu doua zile pe insusi "Regele Zgurii, Rafael Nadal la Roland Garros, scor 3-6, 6-3, 7-6, 6-2.

Stefanos Tsitsipas este condus cu 5-2 la meciurile directe de catre Novak Djokovic. Cei doi s-au mai intalnit o singura data intr-un turneu de mare slem, tocmai in semifinalele editiei 2020 a turneului de la Roland Garros, cand invingator iesea Djokovic, dar nu fara o lupta crancena, scor 6-3, 6-2, 5-7, 4-6, 6-1.

Traseul grecului Stefanos Tsitsipas (5 ATP) catre prima sa finala de Grand Slam



Traseul grecului Tsitsipas, in varsta de 22 de ani a fost mai lin decat parcursul lui 'Nole' catre finala Roland Garros. Stefanos Tsitsipas a cedat un singur set pana in semifinale, unde a luptat eroic impotriva lui Alexander Zverev, caruia i-a anulat in setul decisiv avantajul moral de care beneficia dupa ce germanul revenise de la 0-2 la seturi.

Tur 1: 7-6, 6-3, 6-1 cu Jeremy Chardy (60 ATP)

Tur 2: 6-3, 6-4, 6-3 cu Pedro Martinez (103 ATP)

Tur 3: 5-7, 6-3, 7-6, 6-1 cu John Isner (34 ATP)

Optimi: 6-3, 6-2, 7-5 cu Pablo Carreno Busta (12 ATP)

Sferturi: 6-3, 7-6, 7-5 cu Daniil Medvedev (2 ATP)

Semifinale: 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3 cu Alexander Zverev (6 ATP)

Adversarii invinsi de Novak Djokovic in drumul catre a sasea finala de Roland Garros a carierei



De partea opusa a fileului, Novak Djokovic s-a calificat in optimi fara set pierdut, dar a suferit grav in optimea cu Lorenzo Musetti (76 ATP), pe care l-a intors intr-o maniera neverosimila, invingandu-l scor 6-1, 6-0, 4-0 (ret.) dupa doua prime seturi incheiate in tiebreak in avantajul tenismenului din Italia. In sferturi si semifinale, incredibil, dar adevarat, Novak Djokovic a cedat doar doua seturi contra a doi jucatori de top 10 ATP, Matteo Berrettini si Rafael Nadal, apropiindu-se la doar un pas de adjudecarea celui de-al doilea titlu la Paris.

Tur 1: 6-2, 6-4, 6-2 cu Tennys Sandgren (66 ATP)

Tur 2: 6-3, 6-2, 6-4 cu Pablo Cuevas (92 ATP)

Tur 3: 6-1, 6-4, 6-1 cu Ricardas Berankis (93 ATP)

Optimi: 6-7, 6-7, 6-1, 6-0, 4-0 ret. cu Lorenzo Musetti (76 ATP)

Sferturi: 6-3, 6-2, 6-7, 7-5 cu Matteo Berrettini (9 ATP)

Semifinale: 3-6, 6-3, 7-6, 6-2 cu Rafael Nadal (3 ATP)

Novak Djokovic va juca a sasea finala in turneul de la Roland Garros. Palmaresul sau in ultimele acte jucate la Paris este negativ, 1-4 pana in prezent. In 2012 si 2014, Djokovic a fost invins de Rafael Nadal, de fiecare data in 4 seturi, in vreme ce infrangerea suferita in finala din 2015 in favoarea elvetianului Stan Wawrinka a venit ca una dintre cele mai mari surprize ale ultimului deceniu in tenis.

In 2016, Djokovic a trecut in finala Roland Garros de victima sa preferata, Andy Murray, iar anul trecut, in 2020, sarbul a fost depasit in minimum de seturi de Rafael Nadal.

Rezultatele sarbului Novak Djokovic in finalele jucate la Roland Garros



2012: 6-4, 6-3, 2-6, 7-5, infrangere cu Rafael Nadal

2014: 3-6, 7-5 6-2, 6-4, infrangere cu Rafael Nadal

2015: 4-6, 6-4, 6-3, 6-4, infrangere cu Stan Wawrinka

2016: 3-6, 6-1, 6-2, 6-4, victorie cu Andy Murray

2020: 6-0, 6-2, 7-5, infrangere cu Rafael Nadal