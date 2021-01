"Ne antrenam pe o caldura de 40 de grade, multumesc, Darren!" | Simona Halep, prima imagine alaturi de Darren Cahill in 2021

Simona Halep a bifat deja 10 din cele 14 zile de carantina pe care le are de petrecut la Melbourne, dar a fost foarte rezervata in postarile pe social media.

In ultimul update publicat pe Instagram, Simona Halep a facut un selfie alaturi de antrenorul sau australian, Darren Cahill, despre care spune ca i-a facut o primire minunata. "Ne antrenam pe o caldura de 40 de grade. Multumesc, Darren!" a fost mesajul transmis de Simona Halep.

"Bine ai venit, Simona Halep!", i-a raspuns tehnicianul de la Antipozi, amuzandu-se de remarca ironica a numarului 2 WTA.

Mai devreme in aceasta saptamana, campioana en-titre de la Wimbledon se declara recunoscatoare pentru oportunitatea de a se antrena alaturi de Irina Begu in timpul celor doua saptamani de carantina.

Thankful to my great friend @irina_begu for being my training partner for these two weeks here in Adelaide ????

Cant wait to see you guys on Jan 29th

You too @ashbarty ???? pic.twitter.com/ct82Qc4cND