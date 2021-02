BREAKING NEWS: ALERTA MAXIMA la Melbourne! 600 de jucatori au fost pusi din nou in carantina, iar meciurile de maine au fost amanate | Ce se va intampla 

Simona Halep, Irina Begu si Sorana Cirstea si-au vazut meciurile de joi, 4 februarie amanate din cauza unui caz pozitiv de COVID-19 gasit intr-unul din hotelurile care au gazduit jucatori de-a lungul carantinei.

"Autoritatile sistemului de sanatate ne-au informat ca un muncitor al unui hotel a fost testat pozitiv cu COVID-19. Persoanele din cadrul Australian Open care s-au carantinat la hotel urmeaza sa fie testate si izolate pana in momentul in care vor primi un rezultat negativ la test. Vom munci cu toata lumea care este implicata pentru a testa cat mai repede posibil. Nu se va juca niciun meci joi, in Melbourne Park. Vom reveni cu detalii in ceea ce priveste programul zilei de vineri," au comunicat oficialii Australian Open pe Twitter.



Health Authorities have advised us that a Hotel Quarantine worker has tested positive for COVID-19.

Those associated with the AO who quarantined at the hotel now need to be tested and isolate until they receive a negative test result.