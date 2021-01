"Am pasiuni de barbati!" Pe ce isi cheltuie Simona Halep banii pentru a se rasfata dupa o victorie 

Simona Halep a dezvaluit care sunt hobby-urile in care investeste cei mai multi bani.

Simona Halep a explicat intr-un interviu oferit Aleph News ca foloseste shopping-ul ca rasplata pentru cele mai mari eforturi pe care le depune intr-un sezon de tenis, dar pasiunile sale nu sunt tocmai cele mai obisnuite.

"Am pasiuni de barbati!", a spus franc Simona Halep, explicand: "Am pasiunea masinilor, ceasurilor si a sneakersilor. Am spus ca am pasiuni de barbati, pentru ca masinile si ceasurile nu sunt tocmai feminine, dar faptul ca sunt sportiva m-a dus pe drumul acesta," a relatat numarul 2 WTA.

Invitata sa se compare pe sine insasi cu persoana care era in octombrie 2017, cand a devenit pentru prima oara numarul 1 WTA, Simona Halep a afirmat: "Acum sunt o persoana mult mai asezata, mult mai pozitiva si mai impacata sufleteste cu tot ceea ce se intampla in jurul ei si cu tot ceea ce face ea ca persoana, atat in afara terenului, cat si pe teren," a adaugat Simona Halep pentru aceeasi sursa.

Simona Halep se afla actualmente in carantina de la Adelaide. In data de 29 ianuarie, campioana en-titre de la Wimbledon va juca primul meci al anului, o partida amicala in cadrul unei competitii caritabile, numite "A Day at The Drive", in care Halep s-ar putea duela cu o oponenta de top a circuitului WTA, printre care Naomi Osaka ori Serena Williams.