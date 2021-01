Simona Halep, mai sincera ca niciodata: "Chiar azi am vorbit cu Darren si mi-a spus ca sunt nebuna." | De la ce a plecat totul

Simona Halep a povestit unul dintre cele mai amuzante momente traite de-a lungul parteneriatului cu Darren Cahill.

Simona Halep si Darren Cahill au una dintre cele mai bune relatii de jucatoare-antrenor din circuitul WTA, dar nu fiecare interactiune dintre cei doi decurge conform asteptarilor.

Un episod dintre cele mai hazlii a avut loc la editia 2019 a Openului Australian, cand Simona Halep a trecut in turul secund de Sofia Kenin, scor 6-3, 6-7, 6-4, dar victoria sportivei din Constanta nu a fost salutata cu cea mai mare caldura de antrenorul australian, Darren reprosandu-i Simonei numeroasele sanse ratate de a-si adjudeca mai rapid victoria.

"Tot ceea ce-mi spune este special. Chiar astazi am vorbit si mi-a spus ca sunt nebuna. Stiu asta, dar pentru ca vine din partea lui este mult mai important, mereu imi ofera sfaturi bune si cred ca-l voi asculta pentru totdeauna," afirma Simona Halep dupa meci.

"Cred ca este, poate, cel mai bun antrenor din lume. Asa il vad eu si asa am simtit inca din prima clipa cand l-am cunoscut. Este un om echilibrat, bun la suflet, pozitiv, care m-a ajutat sa progresez la capitolele incredere de sine si liniste sufleteasca pe teren. Aveam foarte mare nevoie de aceste progrese si consider ca acestea mi-au permis sa castig aceste turnee mari si sa ajung numarul 1 mondial," a declarat Simona Halep la inceputul acestui an pentru Aleph News despre antrenorul alaturi de care a castigat primul turneu de mare slem al carierei, Roland Garros 2018.

Simona Halep are in palmares doua titluri de Grand Slam, al doilea fiind castigat alaturi de antrenorul roman, Daniel Dobre la Wimbledon in vara anului 2019. In prezent, Darren Cahill si Simona Halep se afla in carantina la Adelaide, dar au acces la 4-5 ore de antrenament per zi.

Can’t be happier about making it to Australia. Thank you so much Tennis Australia and everyone that helped. Starting my quarantine in D’s beautiful city, Adelaide. #seesouthaustralia — Simona Halep (@Simona_Halep) January 14, 2021