Simona Halep, carantinata in conditii de campioana de Grand Slam! Cat plateste alaturi de Toni Iuruc pentru o noapte de cazare 

Simona Halep si Toni Iuruc sunt cazati intr-un hotel de lux in orasul natal al lui Darren Cahill.

Simona Halep a trecut cu bine de primele zile de carantina pe care o petrece in orasul natal al antrenorului sau, Darren Cahill, Adelaide. Alaturi de Naomi Osaka, Serena Williams, Rafael Nadal, Novak Djokovic si Dominic Thiem, numarul 2 WTA este cazata intr-un hotel de lux, ale carui camere au preturi per noapte intre 200-500 de dolari australieni (600-1500 lei), informeaza Digi Sport. Suma cazarilor este acoperita insa de Australian Open, si nu de jucatori.

Halep dispune de acces la o sala de forta, spa si piscina interioara, iar in plus se bucura de linistea de a se putea antrena timp de 4-5 ore pe zi, spre deosebire de cei 74 de sportivi carantinati total la Melborune.

Imediat dupa incheierea perioadei de carantinare, Simona Halep va participa alaturi de granzii tenisului la o competitie amicala, iar in data de 31 ianuarie campioana de la Wimbledon va incepe oficial sezonul 2021, cu ocazia turneului WTA 500 din Melbourne.

Semifinalista in 2020 la Australian Open, Simona Halep are asteptari mari de la editia din acest an a Slam-ului de la Antipozi: "Ca de fiecare data cand plec la un turneu, am asteptari destul de mari pentru ca sunt la un nivel inalt de mult timp si daca ma antrenez si ma pregatesc asa mereu am o sansa sa joc bine. Dar in aceste conditii diferite, cu 3-4 luni de pauza, o sa fie mai dificil. Sunt pregatita penrtru orice!" spunea Simona Halep inainte de a pleca inspre Australia.