Simona Halep, autoironie de mare clasă: ”Deja am reușit rezultat mai bun la US Open decât atunci când eram sănătoasă!”

Simona Halep a făcut glume pe seama rezultatelor modeste obținute de-a lungul timpului la US Open.

Simona Halep a acces în runda a treia competițională a Openului American, performanță pe care nu a mai atins-o în ultimii cinci ani. În 2016, jucătoarea din Constanța nu doar că ajungea în turul 3, ci nu se mai oprea până în faza sferturilor de finală, cu doar un prag mai jos decât semifinala din 2015 - cel mai bun rezultat în istoria participărilor sale la Flushing Meadows.

Cu ocazia atingerii acestei borne, Simona Halep nu a ratat șansa de a se ironiza, remarcând că a ajuns mai departe la US Open decât în anii în care a fost sănătoasă. Declarația jucătoarei din România evidențiază starea de relaxare pozitivă pe care o resimte în aceste momente, în condițiile în care US Open rămâne turneul de mare șlem la care Simona Halep a livrat cele mai puține rezultate notabile. Semifinala din 2015 rămâne până în prezent apogeul său la New York City.

Simona Halep la US Open: turul 1 (2010, 2017, 2018), turul 2 (2011, 2012, 2019), turul 3 (2014), optimi (2013), sferturi (2016), semifinale (2015).

A strong first set ???? The two-time Grand Slam champion takes the opener 6-3 over Kucova.@Simona_Halep | #USOpen pic.twitter.com/oeBp7kCWiP — US Open Tennis (@usopen) September 1, 2021

Deviza Simonei Halep la US Open 2021: ”Sunt aici să iau meciurile așa cum vin și să îmi dau șanse la victorii”



”Deja am reușit un rezultat mai bun decât făceam atunci când eram sănătoasă (râde). E un lucru bun să fiu în turul 3, nu sunt surprinsă că joc bine, simt progresul zilnic și mă simt mai în siguranță pe teren. Joc ceea ce vreau, sunt sănătoasă, optimistă, puternică mental, trebuie doar să împing puțin mai tare în fiecare zi și să cred că am șanse la victorie de fiecare dată când ies pe teren,” a declarat Simona Halep în cadrul conferinței de presă organizate după meciul câștigat în turul 2 al Openului American 2021, în defavoarea Kristinei Kucova.

În turul 3, Simona Halep va avea de înfruntat o adversară redutabilă, Elena Rybakina. ”Știu că va fi o provocare mare pentru mine, a jucat multe meciuri în acest an, are încredere mare, e foarte tânără, nu are nimic de pierdut; eu vin după accidentare, deci sunt aici să iau meciurile așa cum vin și să îmi dau șanse la victorii,” a declarat Simona Halep despre următoarea sa oponentă.

Simona Halep vs. Elena Rybakina va avea loc vineri, 3 septembrie. Ora de start urmează să fie anunțată în dimineața zilei de vineri de către oficialii US Open.

Simona played amazingly and gets the straight-sets victory. And crazy to think this is her 1st time into the 3rd round at USO since 2016! Simona Halep defeated Kristina Kucova 6-3, 6-1. pic.twitter.com/Cc0z2WGiUY — ????????WTA Romania???????? (@WTARomania) September 1, 2021