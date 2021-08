Lovitură senzațională reușită de Nick Kyrgios la US Open: cum și-a bătut joc de Stefanos Tsitsipas

Nick Kyrgios s-a gândit la toate lucrurile, mai puțin la tenis în timpul meciului cu Roberto Bautista Agut din turul 1 al US Open 2021.

Nick Kyrgios a suferit o eliminare dureroasă în primul tur la US Open, sfârșind învins în trei seturi de favoritul numărul 18, Roberto Bautista Agut, scor 6-3, 6-4, 6-0. Tenismenul australian cu origini grecești și-a dat în petic când i-a numit pe cei din loja sa „țărani” pentru că ar fi fost singurii care purtau mască în toată arena.

Nici sincronizarea partidei nu l-a ajutat pe Nicholas Kyrgios, care s-a plâns și a bâiguit în timpul meciului: ”La dracu', iar joc la miezul nopții,” a spus Kyrgios, nemulțumit nici de viteza suprafeței.



Nu mai puțin deranjat s-a declarat Nick Kyrgios de efortul de a se deplasa înspre zona în care jucătorii sunt obligați de regulament să își lase și să își ia singuri prosoapele pentru a se șterge de transpirație.

”Deci trebuie să umblu dintr-un lat al terenului în altul ca să-mi șterg brațele, pentru că transpir și primesc o penalizare pentru tragere de timp, dar altcineva poate să meargă la toaletă pentru 20 de minute și e în regulă? Nu are niciun sens, la naiba,” a spus Nick Kyrgios, adresându-i-se arbitrului de scaun, Bernados, notează The Guardian.

”Face parte din joc,” a fost replica oficialului partidei, care l-a enervat și mai puternic pe Kyrgios. ”Nu face parte din joc. Să îi scrii cuiva un mesaj face parte din joc, de asemenea? Să-ți iei o pauză de 20 de minute de toaletă face parte din joc? Dacă aia e parte din joc, totul e parte din joc. Trebuie să mă cac, ah, e parte din joc. E al dracului de stupid,” a fost răspunsul violent al lui Nick Kyrgios la adresa arbitrului de scaun, în contextul în care Stefanos Tsitsipas luase în meciul anterior o pauză de 8 minute la toaletă înaintea setului decisiv al partidei cu Andy Murray.



În ciuda scandalurilor iscate pe teren, Nicholas Kyrgios a reușit să producă un moment spectaculos, spre deliciul spectatorilor americani. Într-un punct în care l-a atacat violent pe Roberto Bautista Agut pe rever, Kyrgios a răspuns la un lob al spaniolului cu un tweener - lovitură executată cu spatele la terenul advers, printre picioare -, urmat de o scurtă impecabilă, prin care a câștigat punctul.

Totuși, sclipirile au arătat doar talentul lui Nicholas Kyrgios, nu și perseverența sa, care i-a lipsit în ultima perioadă și l-a condus înspre cel mai negru șir de înfrângeri consecutive al carierei.

This man is pure entertainment.@NickKyrgios shows off a casual tweener-drop shot combo. pic.twitter.com/nRPk59VqHo