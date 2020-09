Fed Cup sufera modificari istorice! Ce se va schimba in competitia internationala a tenisului feminin incepand cu editia viitoare

Din articol Reactia Simonei Halep despre redenumirea Fed Cup

Fed Cup nu va mai avea acelasi nume incepand cu editia urmatoare.

Cupa Federatiilor isi va schimba denumirea oficial din 'Fed Cup' in 'Billie Jean King Cup'. Competitia va purta numele fostei mari jucatoare care are 39 de titluri de Grand Slam in palmares, adjudecate in probele individuale si de dublu.

Sustinatoare a egalitatii intre sexe, Billie Jean King (76 de ani) a fost surprinsa placut la auzirea vestii: "E incantator. Nu stiu inca daca e adevarat sau nu. Mintea mea se activeaza mereu in directia obiectivelor pe care vreau sa le indeplinesc. E o mare onoare pentru mine si sunt recunoscatoare," a punctat Billie Jean King pe marginea redenumirii Fed Cup in Billie Jean King Cup.

Reactia Simonei Halep despre redenumirea Fed Cup



"Salutare, lume. Felicitari, Billie Jean King pentru crearea turneului Billie Jean King Cup. Fed Cup e un eveniment atat de special si sunt fericita sa aud ca vom avea parte de un viitor stralucit. Multumesc si salutari din Roma," a fost mesajul Simonei Halep, transmis prin intermediul unui videoclip filmat in apropierea Stadionului Olimpic.

"Fed Cup inseamna mult pentru mine. E o sansa rara sa ma aflu in cadrul unei echipe. A contat dintotdeauna foarte mult, dar acum, odata cu renumirea competitiei dupa Billie Jean King va fi si mai importanta pentru mine, ea mi-a fost mereu o sursa de inspiratie," a declarat proaspata campioana a US Open, Naomi Osaka.