"Nu mai imi este frica. Secretul e ca m-am antrenat mai profesionist decat in alti ani" | In ce aspect al jocului a progresat Simona Halep

Simona Halep a declarat ca ierarhia WTA nu mai reprezinta un obiectiv pentru ea.

Simona Halep a admis ca progresul facut la serviciu reprezinta un factor decisiv in imbunatatirea starii sale de spirit pe terenul de tenis. Declaratia vine dupa un meci senzational facut de Simona in fata lui Anett Kontaveit din Estonia, inclusiv atat cat priveste randamentul la serviciu.

Halep a servit 5 asi in sfertul de finala cu Anett Kontaveit, 78% dintre primele servicii i-au intrat in teren si a castigat nu mai putin de 78% din punctele jucate cu prima serva.

Simona Halep: "M-am antrenat mai profesionist decat in alti ani"



"Serviciul a fost foarte important in acest turneu. Sunt increzatoare in serva mea si nu mai imi este frica. Am muncit din greu pentru asta si in sfarsit am reusit sa simt cum trebuie sa servesc corect", a declarat Simona.

Intrebata despre recordul istoric stabilit in circuitul WTA, devenind jucatoarea cu cea mai lunga perioada petrecuta in top 10 WTA, Halep a povestit despre efortul care sta in spatele acestei performante: "Uneori m-am simtit extenuata, trebuie sa recunosc. Presiunea de a fi buna in fiecare saptamana e cel mai important si dificil lucru de facut. Dar dupa 2-3 ani te obisnuiesti cu presiunea si iei fiecare saptamana ca pe o provocare, vrei sa vezi cat poti sa mai avansezi. Acum nu mai simt presiune, ce vine e un bonus. Incerc sa fiu concentrata pentru cat mai mult timp, dar clasamentul nu mai e un obiectiv pentru mine. Vreau sa castig turnee si meciurile importante", a mai spus Halep.

"Am fost in Dubai pentru trei saptamani si m-am antrenat mai profesionist decat in alti ani. Am plecat de acasa in presezon pentru a ma putea concentra mai bine in fiecare zi la ce am de facut", a mai punctat Simona Halep explicandu-le jurnalistilor forma grozava atinsa in aceste saptamani la Melbourne.