"A fost visul meu sa joc macar o data cu ea, dar nu s-a intamplat": mesajul DEOSEBIT transmis de Simona Halep IDOLULUI COPILARIEI SALE 

Halep i-a transmis un mesaj superb idolului copilariei sale, Justine Henin.

Simona Halep i-a transmis un mesaj deosebit idolului sau, Justine Henin. Proaspat calificata in semifinale la Melbourne, Simona i-a multumit belgiencei pentru rolul pe care l-a avut in dezvoltarea sa ca jucatoare.

"Este idolul meu. Cu cateva zile in urma cineva m-a intrebat impotriva carei jucatoare mi-ar placea sa joc daca ar reveni in circuit, iar eu am raspuns 'Justine Henin'. A fost visul meu sa joc cu ea macar o data, dar nu s-a intamplat", a declarat Simona Halep.

Barbara Schett a intervenit, indemnand-o pe Simona sa ii ceara Justinei Henin sa revina in circuitul WTA, la fel ca Kim Clijsters, la care Halep a raspuns: "Nu, e mai bine pentru ea sa stea acasa (rade)". Vreau sa ii multumesc pentru inspiratia pe care mi-a oferit in timpul carierei sale. A fost un model pentru mine si am invatat multe lucruri de la ea", a conchis Simona Halep.

Simona Halep si Justine Henin au castigat cumulat 9 titluri de mare slem, iar cifra ar putea deveni numar peste doua zile.