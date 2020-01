Halep vs. Muguruza, 06:30 LIVE PE WWW.SPORT.RO | Duel de clasa mondiala pentru un loc in finala de sambata

Aici live la secunda cu specialistul www.sport.ro in tenis, Marcu Czentye: parcursul Simonei Halep la AO 2020!

Simona Halep s-a calificat in a doua semifinala a carierei la Australian Open dupa o victorie entuziasmanta, 6-1, 6-1 cu Anett Kontaveit in sferturi. E pentru prima oara cand campioana en-titre de la Wimbledon ajunge in penultimul act la Melbourne fara sa piarda set.

De partea opusa a fileului va sta in drumul catre finala Garbine Muguruza, jucatoare care a revenit en-fanfare dupa doi ani in care evolutiile sale in circuitul WTA au fost sterse; in precedentele doua sezoane, Muguruza a ajuns o singura data intr-o semifinala de Slam, restul traseelor oprindu-se cel tarziu in optimile de finala.

LIVE TEXT Simona Halep vs. Garbine Muguruza, semifinale Australian Open 2020

Schedule for Thursday: ????????Simona Halep vs ????????Garbine Muguruza - Not Before 3:30pm Event time, 06:30 Rou, 11:30pm Wednesday US EDT.#AusOpen pic.twitter.com/VSpGlHV15b — ????????WTA Romania???????? (@WTARomania) January 29, 2020



Grand Slam-uri castigate de Simona Halep, respectiv Garbine Muguruza

Muguruza: Roland Garros 2016, Wimbledon 2017

Halep: Roland Garros 2018, Wimbledon 2019

Profilul oponentei Simona Halep: Garbine Muguruza (Spania) 2-3 H2H



Fost numar 1 WTA, Garbine Muguruza, 26 de ani ocupa actualmente locul 32 in ierarhia mondiala si pare sa fi trecut peste perioada oscilanta a ultimilor doi ani. A castigat peste 19,5 milioane de dolari din tenis si are 7 titluri de simplu in palmares, printre care doua de mare slem.

Cu o inaltime de 1,82 metri, Muguruza, este recunoscuta ca una dintre cele mai eficiente jucatoare din circuit in ceea ce priveste aspectul ofensiv al jocului. Serviciul si forehandul sunt principalele arme ale spanioloaicei. Garbine este dreptace si executa backhand-ul cu doua maini, la fel ca toate oponentele infruntate de Simona Halep la aceasta editie a Openului Australian.

La fel ca Simona Halep, Muguruza a excelat la Roland Garros si Wimbledon. Spre deosebire de Simona insa Garbinei i-a luat mai mult timp pentru a confirma la un Grand Slam pe hard; prezenta in aceasta semifinala este prima la AO, in vreme ce la US Open jucatoarea din Spania n-a trecut niciodata mai departe de faza optimilor.



Meciurile directe dintre Simona Halep si Garbine Muguruza



2014, WTA Wuhan: Garbine Muguruza 2-6, 6-2, 6-3

2015, Fed Cup: Garbine Muguruza 6-4, 6-3

2015, WTA Stuttgart: Simona Halep 3-6, 6-1, 6-3

2017, WTA Cincinnati: Garbine Muguruza 6-1, 6-0

2018, Roland Garros: Simona Halep 6-1, 6-4

Ce spun Simona si Garbine inaintea meciului decisiv care va stabili a doua finalista la AO 2020



"Muguruza e o jucatoare care loveste puternic, serveste cu forta. In principal, ma voi concentra pe serviciu, la fel cum am facut la fiecare meci in acest turneu pana acum. Voi vorbi cu echipa mea despre acest meci si voi fi pregatita de joc. Vreau doar sa ma bucur de meci; sunt foarte fericita ca pot juca o semifinala fara sa fi pierdut set", a mai spus Simona, care va urca pe locul 2 WTA incepand de luni.

"Sunt foarte incantata sa joc maine din nou. O iau meci cu meci si vom vedea ce va fi. Cred ca va fi un meci dificil cu Simona, asa e mereu cand joci cu o sportiva din top 5 WTA. E o semifinala si ma astept la un meci dificil. Ma astept la o noua lupta dificila. Simona e foarte solida, are un joc consistent de cativa ani", a declarat Garbine Muguruza.

Rezultatele Simonei Halep la Australian Open 2020



Tur 1: 7-6, 6-1 cu Jennifer Brady (49 WTA) 1h36m

Tur 2: 6-2, 6-4 cu Harriet Dart (173 WTA) 1h17m

Tur 3: 6-1, 6-4 cu Yulia Putintseva (38 WTA) 1h18m

Optimi: 6-4, 6-4 cu Elise Mertens (17 WTA) 1h37m

Sferturi: 6-1, 6-1 cu Anett Kontaveit (31 WTA) 53m

Timp total petrecut de Simona Halep pe teren la AO 2020: 6 ore si 41 de minute

Seturi pierdute la AO 2020: 0

Parcursul Garbinei Muguruza la Australian Open 2020



Tur 1: 0-6, 6-1, 6-0 cu Shelby Rogers (155 WTA) 1h34m

Tur 2: 6-3, 3-6, 6-3 cu Ajla Tomljanovic (52 WTA) 2h21m

Tur 3: 6-1, 6-2 cu Elina Svitolina (5 WTA) 1h07m

Optimi: 6-3, 6-3 cu Kiki Bertens (10 WTA) 1h08m

Sferturi: 7-5, 6-3 cu Anastasia Pavlyuchenkova (30 WTA) 1h33m

Timp total petrecut pe teren: 7 ore si 43 de minute

Seturi pierdute la AO 2020: 2

Rezultatele spanioloaicei Garbine Muguruza la Australian Open



2019: infrangere in primul tur

2018: o victorie pe tabloul principal, infrangere in turul secund

2017: trei victorii pe tabloul principal, infrangere in optimi

2016: o victorie pe tabloul principal, infrangere in turul secund

2015: o victorie pe tabloul principal, infrangere in turul secund

2014: infrangere in primul tur

2013: nu a participat

2012: infrangere in primul tur

Rezultatele Simonei Halep la Australian Open



2019: trei victorii pe tabloul principal, infrangere in optimile de finala

2018: sase victorii pe tabloul principal, infrangere in finala

2017: infrangere in primul tur

2016: infrangere in primul tur

2015: patru victorii pe tabloul principal, infrangere in sferturile de finala

2014: patru victorii pe tabloul principal, infrangere in sferturile de finala

2013: infrangere in primul tur

2012: infrangere in primul tur

2011: doua victorii pe tabloul principal, infrangere in turul 3

2010: infrangere in primul tur al calificarilor

Halep vs. Muguruza va fi al treilea meci programat pe Arena Rod Laver in sesiunea de zi a zilei cu numarul 11 de concurs. Meciul de dublu dintre Dodig/Polasek si Purcell/Saville va fi succedat de prima semifinala a tabloului feminin, Ashleigh Barty vs. Sofia Kenin, care va debuta nu mai devreme de ora 05:00, ora Romaniei.

Partida dintre Simona si Garbine va urma sa inceapa imediat dupa incheierea primei semifinale, dar organizatorii nu vor permite celor doua jucatoare sa iasa pe terenul Arenei Rod Laver mai devreme de ora 06:30 in cazul in care duelul dintre Barty si Kenin se va incheia prematur.

Asadar, Halep si Muguruza vor incepe semifinala in jurul orei 15:30, ora locala, interval orar pentru care meteorologii anunta o temperatura semnificativa la Melbourne de aproximativ 36 de grade celsius.

La casele de pariuri, Simona Halep este considerata favorita in aceasta semifinala, avand o cota de 1.57 pentru a juca a doua finala a carierei la Melbourne. Garbine Muguruza este cotata cu 2.37 la victorie si cu 1.55 pentru a castiga minim un set in meci.