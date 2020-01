FACTORUL care ar putea influenta DECISIV desfasurarea semifinalei dintre Muguruza si Halep | Cate grade celsius vor fi la ora de start

Simona Halep le-a spus jurnalistilor ce parere are despre faptul ca va iesi pe teren in conditii de canicula.

Simona Halep si Garbine Muguruza s-au calificat in semifinale la Melbourne dupa o serie fantastica de victorii, dar meciul din semifinale s-ar putea sa fie vizibil influentat de conditiile meteorologice. In jurul orei 06:30, 15:30 in Australia meteorologii anunta o temperatura de aproximativ 36 de grade celsius.

"Imi place caldura, imi convine sa joc in conditii de caldura. Ma simt pregatita sa infrunt aceasta vreme. De fapt, ne-a fost putin dor de canicula din Australia. Cred ca va fi un factor pozitiv pentru mine", a afirmat Simona Halep in cadrul conferintei de presa de dupa victoria scor 6-1, 6-1 cu Anett Kontaveit.

”Conteaza foarte mult ca Simona a ajuns aici fara set pierdut. Data trecuta, cand a facut finala (n.r. - 2018), Simona a avut parte de meciuri foarte grele, foarte lungi , astfel ca in finala n-a mai avut aceeasi prospetime si a pierdut", a spus antrenorul roman al Simonei, Artemon Apostu-Efremov pentru Digi.

"In plus, e bine si prin prisma prospetimii mentale, pentru ca are limpezime, nu s-a consumat foarte mult pana acum. Programul Simonei inaintea semifinalei cu Muguruza va fi normal. Va avea parte de putina relaxare, apoi va fi un program de antrenament, urmat de incalzire la pranz iar dimineata, relaxata, mic dejun, nu facem nimic special”, a mai declarat "Arti" pentru aceeasi sursa.

Halep vs. Muguruza nu va incepe mai devreme de ora 06:30, ora Romaniei si va fi transmis live text pe www.sport.ro.