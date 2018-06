ROLAND GARROS // Inca un soc la Paris! Adica o veste buna pentru Halep! O alta jucatoare din TOP 10 a fost eliminata

Inca o jucatoare de TOP 10 WTA a fost eliminata de la Roland Garros.

Petra Kvitova, favorita numarul 8 a turneului de la Roland Garros, fosta castigatoare la Wimbledon si semifinalista la Paris si Melbourne, a fost eliminata astazi.



Kvitova a cedat in fata jucatoarei estoniene Anett Kontaveit, locul 24 in clasamentul mondial. Cehoaica a pierdut cu 6-7, 6-7, dupa doua ore si patru minute.



In turul urmator, Anett Kontaveit, calificata in premiera in optimile de la Roland Garros, se va duela cu invingatoarea dintre Sloane Stephens si Camilla Giorgi.