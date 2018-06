SIMONA HALEP, ROLAND GARROS // Urmatoarea adversara a Simonei la Paris! O jucatoare de top 20 ii iese in cale

Simona Halep s-a calificat in optimile de finala de la Roland Garros, dupa ce a invins-o cu 7-5, 6-0 pe Andrea Petkovic.

In optimile de finala de la Roland Garros, pe Simona Halep o asteapta belgianca Elise Mertens, jucatoare in varsta de 22 de ani, aflata pe locul 16 in clasamentul WTA. Pentru Mertens, pozitia a 16-a reprezinta cea mai buna clasare din cariera.

Halep si Mertens s-au mai duelat o singura data pana acum. In acest an, la Madrid, Simona a invins-o pe Mertens cu 6-3, 6-0, in saisprezecimi.

Elise Mertens a invins-o in turul 3 de la Paris pe Daria Gavrilova, scor 6-3, 6-1.

Elise Mertens a castigat in 2017 si 2018 turneul de la Hobart.