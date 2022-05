Bianca Andreescu (21 de ani, 111 WTA) a oferit un interviu în limba română în care a vorbit despre cum se potrivește zgura stilului său de joc, dar și despre dorința sa arzătoare de a deveni noul lider WTA.

Campioana ediției 2019 a Openului American a vorbit și despre Simona Halep, pe care a caracterizat-o drept „o persoană cu suflet blând, mereu cu picioarele pe pământ.”

Bianca Andreescu: „Am primit multă iubire din partea presei românești. E frumos să ai două familii iubitoare, Canada și România.”

„Zgura cred că se așază foarte bine jocului meu de tenis. Îmi place să dau scurte, slice, spin și cred că această suprafață e bună pentru mine. Am început la Pitești pe zgură, iar în primii ani am jucat mereu pe zgură. Amintirile mici de la turneele de zgură din juniorat îmi aduc multă bucurie.

Acum îl am antrenor pe Sven Groeneveld, îmi place foarte mult cu el. Avem o conexiune bună atât în teren, cât și în afara lui. Are multă experiență, care poate să mă ajute să mă ducă pe prima poziție a clasamentului. Sper să fiu numărul 1 în curând!” a spus Bianca Andreescu pentru ProSport.

After her win yesterday Bianca Andreescu gave an interview to Pro Sport where she talked about playing on clay, her time away, her new coach, and Simona hiring Patrick.

To put an end to today's little episode. Here is an interview with Bianca from before the start of IW in 2019 where she talks about all things Romanian. Even she calls herself Romanian. I wouldn't post about her if she didn't like it. I don't wanna disrespect anyone. pic.twitter.com/iwNvma4bKm