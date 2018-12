Halep surprinde dupa cel mai bun al carierei! Singurul regret dupa ce a castigat primul trofeu de Grand Slam

Roland Garros-ul nu se pune! Halep recunoaste ca nu si-a indeplinit obiectivul in cel mai bun an din cariera!

Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

La inceputul anului, Halep si-a pus un obiectiv. Nu s-a tinut de cuvant, chiar daca in 2018 a castigat primul Grand Slam si a ramas pe primul loc in lume.



"As vrea sa zambesc la fiecare meci. Nu s-a intamplat la fiecare meci, dar am avut momente uriase in acest an cand am avut zambete uriase pe fata", a declarat Simona Halep.

In 2019, Halep mai vrea un titlu de Grand Slam. In Australia sau la Wimbledon.

"Cand am pierdut finala de la Melbourne, a fost mai greu sa revin mai puternica, dar a insemnat enorm sa pot reveni mai puternica si sa castig primul titlu de Grand Slam", a mai precizat Halep.