Monica Niculescu se califica si ea in turul doi la turneul din Thailanda! Romanca a castigat partida slice-urilor la Hua Hin

In cadrul turneului din Thailanda, de la Hua Hin, competitie de nivel International, dotata cu premii totale in valoare de 250.000 de dolari, Romania are doua reprezentante. Este vorba despre Irina Begu, locul 70 WTA, si Monica Niculescu, locul 99 WTA. Favorita principala a turneului este Garbine Muguruza, iar campioana en-titre este Timea Babos. Aceasta este de abia a treia editie a turneului organizat la Hua Hin.

Monica Niculescu s-a calificat in turul secund dupa ce a invins-o in minimul de seturi pe taiwaneza Su-Wei Hsieh, locul 31 WTA. Pana acum, cele doua sportive nu se mai intalnisera in circuitul feminin de tenis. Monica s-a impus dupa doua ore si 9 minute de joc, scor 6-4, 7-6 (2). Sportiva noastra a castigat partida slice-urilor, in care ambele au folosit aceasta lovitura deseori in meciul din primul tur. Premiul pentru calificarea in turul al doilea este de 3.400 de dolari si 30 de puncte WTA.

Binecunoscutul jurnalist de la New York Times, Ben Rothernberg, a observat inalta calitate a acestui meci, insa si atitudinea de nepasare a comentatorului partidei de pe WTA Tv. El a scris pe Twitter despre moment: "Hsieh-Niculescu este uimitor, dar se pare ca acest comentator WTATV pare plictisit si deloc atras de magia acestui meci. Super, super frustrant!", a scris jurnalistul pe contul personal de Twitter.

Hsieh-Niculescu is amazing but gosh does this WTATV commentator seem bored and not at all attuned to the magic of this matchup.

Super, super frustrating to have a such mugglish play-by-play of this witchcraft.