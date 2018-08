US OPEN 2018 | Monica Niculescu si Ana Bogdan si-au aflat si ele primele adversare! Cu cine se dueleaza Niculescu, Ana Bogdan, Sorana Carstea si Buzarnescu

Monica Niculescu si Ana Bogdan si-au aflat adversarele la US Open 2018!

Monica Niculescu, locul 61 WTA, si Ana Bogdan, locul 74 WTA, si-au aflat adversarele din primul tur la US Open dup ace meciurile din calificari s-au terminat. Asadar, Niculescu va evolua in turul inaugural cu sportiva israeliana Julia Glushko, locul 162 WTA. Fosta ocupanta a locului 79 WTA, Glushko 28 de ani, nu a mai jucat pe tabloul principal al unui turneu major din 2014, deoarece in ultimul timp a fost accidentata.

Bogdan o va intalni in primul tur Marie Bouzkova din Cehia, locul 171. Sportiva in varsta de 20 de ani a castigat, in 2014, US Open la juniori. Acest meci va avea loc luni, in prima zi de concurs, in jurul orei 23, ora Romaniei, fiind al patrulea meci de pe terenul numarul 8 de la Flushing Meadows. Tot luni vor juca si Simona Halep cu Kaia Kanepi si Irina Begu cu Jennifer Brady.

Marti vor debuta in turneu Mihaela Buzarnescu, Sorana Carstea, Monica Niculescu si Marius Copil.

Mihaela Buzarnescu joaca cu Marketa Vondrousova (102 WTA).

Sorana Carstea o intalneste pe Alison Riske (76 WTA).

Iar Marius Copil da peste Marin Cilic (7 ATP) in primul meci la US Open.