Monica Niculescu, infrangere INCREDIBILA la Shenzen! A castigat primul set, apoi s-a PRABUSIT

Monica Niculescu a fost eliminata in sferturile de la Shenzen.

Dupa Sorana Cirstea, si Monica Niculescu a ratat sansa de a juca semifinale la Shenzen. Jucatoarea romanca a avut un start fulminant de meci, 6-2 in primul set. Wang a revenit insa in setul al doilea si s-a impus la tie-break, pentru ca jucatoareaa din China sa-si adjudece si decisivul, scor 1-6!

In celelalte partide din sferturi, Maria Sharapova s-a retras din intalnirea cu Aryna Sabalenka, in timp ce Vera Zvonareva a batut-o pe Veronika Kudermetova in tre seturi, 4-6; 7-5; 6-3.