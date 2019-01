Irina Begu si Monica Niculescu vor juca in Thailanda! Ce adversare au romancele la Hua Hin

Romania va fi reprezentata la turneul din Hua Hin de Irina Begu si Monica Niculescu.

La turneul din Thailanda, de la Hua Hin, competitie de nivel International, dotata cu premii totale in valoare de 250.000 de dolari, Romania va avea doua reprezentante. Este vorba despre Irina Begu, locul 70 WTA, si Monica Niculescu, locul 99 WTA.

In primul tur, Irina Begu va juca impotriva rusoaicei Evghenia Rodina, locul 69 WTA. Cele doua jucatoare nu s-au mai infruntat pana acum in circuitul mondial. De partea cealalta, Monica Niculescu, o va intalni in turul inaugural pe taiwaneza Su-Wei Hsieh, ocupanta a locului 27 WTA si favorita numarul 3. Sportiva din Slatina a inlocuit-o pe tabloul principal pe americanca Bethanie Mattek-Sands. De asemenea, Mihaela Buzarnescu trebuia si ea sa evolueze in Thailanda, insa a decis sa se retraga si sa se pregateasca pentru Fed Cup. In locul ei va evolua rusoaica Ana Blinkova.

Favorita principala a turneului este Garbine Muguruza, iar campioana en-titre este Timea Babos. Aceasta este de abia a treia editie a turneului organizat la Hua Hin.