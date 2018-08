US OPEN 2018 | Monica Niculescu, eliminata si ea! Romanca a cedat in fata locului 162 WTA, dupa ce adversara s-a si accidentat la un moment dat

Monica Niculescu a ratat calificarea in turul secund la US Open.

Monica Niculescu a ratat calificarea in turul secund la US Open dupa ce a fost invinsa de sportiva din Israel, Julia Glushko, locul 162 WTA, scor 6-3, 5-7, 4-6, la capatul unui meci care a durat doua ore si 39 de minute de joc.

Adversara Monicai Niculescu a suferit o accidentare in setul secund la scorul de 0-4. Sportiva noastra a pus o scurta la fileu, iar israelianca s-a grabit sa o ajunga, insa a calcat stramb si s-a accidentat. Mai apoi, doctorii si-au facut aparitia pe teren dupa ce Monica a sarit in ajutorul adversarei sale. Aceasta accidentare nu a oprit-o pe adversara Monicai din a forta si a juca foarte bine in momentele cheie ale partidei. Fosta ocupanta a locului 79, Glushko, in varsta de 28 de ani, nu a mai jucat pe tabloul principal al unui Grand Slam din 2014, in ultima perioada cariera ei fiind afectata de accidentari.

Pentru prezenta pe tabloul principal, Niculescu va primi 54.000 de dolari si 10 puncte WTA.

In turul urmator, Glashko o va intalni pe japoneza Naomi Osaka, locul 19 WTA, care a trecut in primul tur de Laura Siegemund, locul 146 WTA, scor 6-3, 6-2. Romania are doar doua sportive calificate in turul secund la Flushing Meadows pana acum: Irina Begu si Ana Bogdan.