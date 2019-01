Irina Begu s-a calificat in turul doi la turneul din Thailanda! Romanca a cedat doar doua game-uri!

Irina Begu a trecut in turul secund la turneul organizat la Hua Hin, in Thailanda.

La turneul din Thailanda, de la Hua Hin, competitie de nivel International, dotata cu premii totale in valoare de 250.000 de dolari, Romania are doua reprezentante. Este vorba despre Irina Begu, locul 70 WTA, si Monica Niculescu, locul 99 WTA.

Irina Begu a evoluat deja in primul tur si a reusit sa treaca mai departe dupa ce a invins-o in minimul de seturi pe rusoaica Evghenia Rodina, locul 72 WTA. Pana acum, cele doua sportive nu se mai intalnisera in circuitul feminin de tenis. Irina s-a impus dupa doar 58 de minute de joc, scor 6-2, 6-0. Sportiva noastra nu i-a lasat sportivei din Rusia nicio sansa si a fost agresiva pe tot parcursul partidei.

In continuare, sportiva noastra o va intalni la Hua Hin pe invingatoarea meciului dintre Mandy Minella, locul 101 WTA, si Shuai Zhang, locul 42 si favorita numarul 4 a turneului. De partea cealalta, Monica Niculescu, o va intalni in turul inaugural pe taiwaneza Su-Wei Hsieh, ocupanta a locului 27 WTA si favorita numarul 3.

Favorita principala a turneului este Garbine Muguruza, iar campioana en-titre este Timea Babos. Aceasta este de abia a treia editie a turneului organizat la Hua Hin.