Monica Niculescu a DISTRUS-O pe Ostapenko si e in optimi la Shenzhen! A avut nevoie de numai 52 de minute pentru victorie

Monica Niculescu a inceput anul in forta!

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Marea provocare! Povestea razboiului dintre Morosanu si Ghita e pe 2 ianuarie la PROX, de la 23:00!

A castigat in doua seturi contra Jelenei Ostapenko, favorita numarul 4 la Shenzhen. Monica, locul 99 in lume, a avut nevoie de numai 52 de minute pentru o victorie in doua seturi, 6-0, 6-2. Monica e venita din calificari si o va intalni in urmatorul tur pe Krystina Pliskova, pe care a invins-o in singura intalnire directa de pana acum.



Just look at the side-spin on that from Monica Niculescu! ????#ShenzhenOpen pic.twitter.com/xjC98kgXbX — WTA (@WTA) January 1, 2019