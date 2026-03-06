Antrenorul echipei Universitatea Craiova, Filipe Coelho, a afirmat, vineri, într-o conferință de presă, că pentru formația sa va fi o provocare să câștige partida cu Rapid, de duminică, din ultima etapă a sezonului regulat al Superligii de fotbal, având în vedere că adversarii au avantajul terenului propriu.'

Rapid - Universitatea Craiova | Antrenorul lui Rotaru susține că giuleștenii au un avantaj. La ce s-a referit Coelho

'Este un meci foarte important pentru noi, împotriva unei echipe bune a campionatului, o echipă care are un antrenor bun, experimentat. Rapid e o echipă care a transferat jucători în această perioadă de iarnă. Ei joacă acasă, au acest avantaj, și, chiar dacă au o echipă bună, ca de fiecare dată obiectivul nostru va fi să obținem toate cele trei puncte puse în joc.

Mai avem un antrenament mâine dimineață și încercăm să refacem toți jucătorii. Ne place foarte mult să jucăm pe stadioane pline și cu atmosferă foarte frumoasă. Va fi o provocare pentru noi să obținem toate cele trei puncte în fața celor de la Rapid, dar noi mergem pe acest drum și suntem ambițioși să obținem acest lucru'', a declarat Coelho

.Antrenorul portughez consideră că în acest moment nu contează cine ocupă prima poziție a clasamentului și că nu și-a făcut încă o strategie pentru play-off: ''Ăsta este cel mai important meci pentru noi, pentru că este următorul și asta este tot ceea ce contează. Nu ne-am gândit la strategia pentru play-off deocamdată. Trebuie să ne gândim la prezent. Acum nu ne gândim la primul loc, ne gândim la meciul cu Rapid. În acest moment nu este important cine este lider, ci la finalul campionatului, dar vom lupta''.