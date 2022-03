„Puneți punctul ăsta în Hall of Fame!” Simona Halep, elogiată de americani pentru prestația din primul meci la Indian Wells

Simona Halep a jucat un prim set fulgerător și un set decisiv controlat cu mult calm, în meciul din turul secund câștigat în turneul WTA 1000 de la Indian Wells, scor 6-2, 4-6, 6-4. Oponenta învinsă, Ekaterina Alexandrova, e condusă acum de Simona Halep cu 3-2 la meciurile directe.

„Puneți punctul ăsta în Hall of Fame!”, au strigat organizatorii turneului pe rețelele sociale, publicând un video cu schimbul de mingi câștigat de Simona Halep pentru a se desprinde la 3-0 în manșa întâi.

A fost un schimb de mingi de anduranță, în care Simona Halep a rezistat eroic în defensivă și a demonstrat din nou că are un joc de picioare aproape imposibil de neutralizat, în circuitul WTA.

Neintimidată de atacurile repetate ale rusoaicei Ekaterina Alexandrova, Simona Halep a replicat cu luciditate, până în momentul în care s-a apropiat de zona fileului, unde a reușit să tranșeze punctul în favoarea sa, acoperind fileul cu o agilitate ieșită din comun, având în vedere faza avansată a punctului.

