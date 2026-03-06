Prezent joi la Casa Albă, Lionel Messi a stârnit un val de critici la nivel global după ce a aplaudat un discurs controversat al lui Donald Trump despre războiul din Orientul Mijlociu.

Echipa Inter Miami a vizitat reședința prezidențială din Statele Unite ale Americii pentru a celebra câștigarea trofeului MLS Cup, o tradiție respectată anual de câștigătoare. În timpul evenimentului, președintele american a deviat de la fotbal și a abordat direct situația din Orientul Mijlociu.

„Armata americană, alături de minunații parteneri din Israel, continuă să își demoleze inamicul, mult înainte de estimările inițiale și la un nivel pe care nimeni nu l-a mai văzut vreodată. Oamenii noștri fac o treabă grozavă, din nou. Cea mai grozavă armată care s-a văzut vreodată”, a spus Trump.

Jucătorii formației din Florida, inclusiv starul argentinian în vârstă de 38 de ani, au reacționat prin aplauze la cuvintele președintelui. Momentul a fost surprins de camerele de filmat, iar imaginile distribuite rapid pe rețelele sociale au generat o serie de reproșuri aspre la adresa sportivilor.

Val de reacții dure la adresa fotbaliștilor

„Oameni care nu gândesc și care nu au empatie”, a fost mesajul scriitorului palestiniano-american Ali Abunimah, preluat de Al Jazeera.

„Trump anunță cu lejeritate că a bombardat Iranul în fața jucătorilor de la Inter Miami. Știe exact ce face folosindu-se de acești atleți, iar ei s-au lăsat atrași în așa ceva. Când te gândești că majoritatea acestor fotbaliști au copii...”, a punctat pe rețelele de socializare jurnalista spaniolă Leyla Hamed.

„Absolut dezgustător. Mai întâi Ronaldo, iar acum Messi care aplaudă. Fotbalul e mort. Messi și Ronaldo își încheie carierele cu un capitol neprofesionist și deplorabil”, a reacționat jurnalistul palestinian Abubaker Abed.

Pe de altă parte, în spațiul public au apărut și voci care îi iau apărarea fotbalistului. Aceștia susțin că bariera lingvistică ar fi motivul real al gestului său, argentinianul nevorbind fluent limba engleză. Astfel, se speculează că aplauzele ar fi fost doar o formă de curtoazie, o reacție mecanică în rând cu restul audienței prezente în sală.