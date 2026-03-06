Giovanni Becali a dezvăluit că fundașul stânga de la Hermannstadt, Kevin Ciubotaru, nu va mai ajunge sub comanda lui Elias Charalambous. După evoluțiile apreciate de la echipa de club și debutul la naționala de seniori sub comanda lui Mircea Lucescu, cota jucătorului a crescut la 400.000 de euro, atrăgând atenția mai multor echipe.

Impresarul a transmis că fotbalistul ar fi ales deja să evolueze pe un alt continent.

„Din păcate, cel care îi trebuia lui Gigi a plecat în America, am auzit. Kevin Ciubotaru a semnat în SUA. Eu îl luam la FCSB. Ei spun că Pantea joacă și stânga și dreapta… tot îl plimbă așa. E un jucător bun, dar nu știu dacă este titular”, a spus Ioan Becali, potrivit Fanatik.

Fundașul a semnat cu un nou impresar

Kevin Ciubotaru a semnat un contract de reprezentare cu agenția de impresariat Triple K Sports. Compania cu sediul în Jeddah (Arabia Saudită) este una dintre cele mai respectate astfel de societăți din zona Golfului Persic.

Jucătorul cu 37 de meciuri în tricoul sibienilor este născut la Roma și s-a format la juniorii cluburilor Polisportiva Citta din Ciampino, Rapid Viena, FV Austria XIII, Admira Wacker, AVA Football Club, Parma Calcio, Kinetic Academy și Glasgow Rangers. La nivel de seniori a evoluat pentru Rangers FC B (2022-2023), FC Hermannstadt (2023-2024, 2025-prezent) și Unirea Ungheni (2024-2025 / împrumutat).