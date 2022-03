Simona Halep - Sorana Cîrstea, în optimile turneului de la Indian Wells! Primul meci direct după 12 ani

Succesele impresionante semnate de Simona Halep și Sorana Cîrstea în turul 3 al competiției WTA 1000 de la Indian Wells au reușit să transforme previziunile tabloului principal în realitate.

Cele mai bune jucătoare din România și-au respectat statutul de capi de serie și au avansat în optimile de finală, unde vor juca a patra confruntare directă și prima după aproape 12 ani în care nu s-au întâlnit niciodată în circuitul WTA. Partda va avea loc marți, 15 martie, ora de start urmând să fie anunțată de organizatori în cursul zilei de luni.

Sorana Cîrstea și Simona Halep s-au duelat prima dată în proba individuală în 2008, într-un turneu ITF de calibru 50k, în care Sorana Cîrstea câștiga în trei seturi. Doi ani mai târziu, pe zgura de la Marbella, Simona Halep își lua revanșa.

În același an 2010, Sorana Cîrstea reușea singura victorie a unei sportive din țara noastră împotriva Simonei Halep în circuitul WTA, chiar dacă în finala calificărilor turneului WTA de la Cincinnati.

The match was much tighter than the scores shows, but Simo dug deep and played well. Simona Halep defeated Cori Gauff. 6-3, 6-4. Next up is Simona vs Sorana! #IndianWells pic.twitter.com/bOsIC7BYrs

Pentru a accede în faza optimilor la Indian Wells, Simona Halep a dominat-o copios reprezentanta gazdelor, Cori Gauff, de care a dispus în minim de seturi, scor 6-3, 6-4. Halep a avut nevoie doar de 77 de minute pentru a o elimina pe sportiva din SUA, permițându-i șansa de a se bucura de ocazia împlinirii vârstei de 18 ani în afara terenurilor de tenis din complexul Indian Wells Tennis Garden.

Pe un teren alăturat, Sorana Cîrstea a afișat o reziliență psihică impresionantă, în partida cu Anna Kalinskaya, din Federația Rusă, pe care a învins-o, 5-7, 6-1, 6-0, jucând ultimele seturi ca și cum eșecul din manșa întâi nu ar fi avut loc niciodată.

This match was much closer and back and forth than I was expecting/hoping for. But after losing a super close 1st set, Sori really upped her game and was able to win the 2nd and then the match. Sorana Cirstea defeated Anna Kalinskaya 5-7, 6-1, 6-0. Simo or Gauff Next for Sori. pic.twitter.com/uttZkWWvlg