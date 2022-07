La 24, respectiv 20 de ani, Paula Badosa și Amanda Anisimova au suferit eșecuri dificil de digerat în fazele superioare ale turneului de la Wimbledon, în favoarea Simonei Halep.

Dacă jucătoarea din Spania a fost învinsă cu 6-1, 6-2, americanca și-a apropiat 6 game-uri, însă reacțiile amândurora, după încheierea meciului au fost identice: atât Badosa, cât și Anisimova au dat din cap, în semn de frustrare, înainte să părăsească Terenul Central.

Plasate în confuzie de constanța și perseverența Simonei Halep, Paula Badosa și Amanda Anisimova au declarat lucruri similare și în conferințele de presă organizate după meci.

„Să joc din nou împotriva ei este ultimul lucru pe care mi-l doresc. Sunt la fel de şocată cum sunteţi şi voi! Am încercat să fiu mai agresivă decât am fost în meciul cu ea de la Madrid, însă am eşuat chiar mai tare,” a spus Paula Badosa, în mijlocul unui proces de conștiință.

„Cred că Simona a jucat foarte bine, ca întotdeauna. Pur și simplu nu am putut să-mi intensific jocul sau am făcut-o foarte târziu. Cu Simona este foarte greu de jucat. Este greu să-ți dai seama cum să joci cel mai bun tenis al tău împotriva ei,” a punctat Amanda Anisimova, după înfrângerea din faza sferturilor.

