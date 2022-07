Kyrgios și Tsitsipas, buni de plată după meciul nebun de la Wimbledon! Cu cât au fost amendați cei doi

Meciul dintre cei doi a fost cel mai spectaculos din acest sezon, dar și cel mai tensionat, nervii tenismenilor atingând cote maxime. Atât Kyrgios, cât și Tsitsipas au avut ieșiri nervoase pe durata celor 3 ore și 11 minute de joc, iar acum au primit și sancțiunile.

Organizatorii Wimbledon i-au amendat pe cei doi jucători de tenis pentru momentele în care au încălcat regulamentul.

Jurnalistul James Gray informează că tenismenul australian a fost amendat cu 4.000 de euro, fiind sancționat pentru obscenitate, în timp ce Stefanos Tsitsipas a fost amendat cu 10.000 de dolari, pentru avertismentele primite în urma comportamentului nesportiv.

The fines are through from Stefanos Tsitsipas vs Nick Kyrgios...

Kyrgios gets $4,000 for an audible obscenity warning, Tsitsipas gets $10,000 for his two unsportsmanlike conduct warnings.#Wimbledon