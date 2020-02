"Merg la Budapesta!" Mihaela Buzarnescu EXALTEAZA dupa VICTORIA URIASA a lui Jaqueline Cristian

Mihaela Buzarnescu este prezenta la Cluj si a luat parte la victoria mare obtinuta de Jaqueline Cristian in fata Kudermetovei. Jucatoarea romanca a declarat ca spera la calificare si va juca si ea la Budapesta daca se vor califica fetele.

"Am primit mesaje sa o pun la loc, era norocoasa, de cate ori castigam. Am trait meciul foarte intens, nu mai pot, au fost rezultate neasteptate. A jucat foarte bine Ana, am fost aproape.

Cum am sustinut tot timpul, in tenis se poate intampla orice. Urmeaza marele meci, pentru calificare, imi doresc din tot sufletul sa castigam. Daca vom castiga, voi fi si eu la Budapesta prezenta. Castigam azi, vedem dupa.

Sigur va fi un meci foarte frumos, foarte bun, ele nu au mai jucat impreuna pana acum, dar au jucat foarte bine la antrenamente. Stiu sigur ca se vor ajuta una pe cealalta, si fetele din Rusia joaca bine, dar eu cred ca avem un avantaj si o sansa de la inceput si sper sa avem succes.

Spectatorii au reinviat la al doilea meci, a fost aproape plina arena, cu siguranta la meciul la dublu se va umple si mai mult", a declarat Mihaela Buzarnescu la Digi Sport.