WTA I-A DISTRUS CARIERA | Mihaela Buzarnescu DA IN JUDECATA circuitul WTA si cere despagubiri financiare dupa accidentarea de la Montreal

Mihaela Buzarnescu asteapta despagubiri financiare din partea circuitului WTA, drept consecinta a evenimentelor nefericite intamplate la turneul de la Montreal in 2018.

Mihaela Buzarnescu a decis sa dea in judecata circuitul WTA pentru accidentarea grava suferita in turul 2 la Montreal in august 2018. La doua ore si 20 de minute de joc de la startul meciului cu Elina Svitolina, cand scorul era 3-6, 7-6, 3-4 Mihaela Buzarnescu a calcat stramb pe glezna piciorului drept.

Mihaela Buzarnescu a inceput sa planga de durere, iar in ajutor i-au venit arbitra de scaun si oponenta sa, Elina Svitolina, insa medicul a sosit pe teren cu o intarziere mult prea indelungata pentru o competitie de calibrul Premier 5.

Cu cateva minute inaintea accidentarii, jucatoarea din Romania i-a cerut arbitrei de scaun sa opreasca partida, intrucat conditiile meteorologice indicau o ploaie suficient de puternica pentru a face nesigura desfasurarea unei partide de tenis in aer liber.

Mihaela Buzarnescu: „Mi-a fost data peste cap cariera. Puteam sa ajung la Turneul Campioanelor.”



Accidentarea a avut loc in timpul varfului de forma muncit de Mihaela Buzarnescu, care reusise anul trecut sa ajunga in top 20 WTA si sa castige primul sau titlu in circuitul mare al tenisului feminin, la San Jose.

Din cauza durerilor mari resimtite, „Miki” Buzarnescu nu a putut iesi pe picioarele ei din arena din Montreal, fiind scoasa in scaunul cu rotile.

„Ma gandesc doar la dreptate si la faptul ca mi-a fost data peste cap cariera. Ma gandesc ca in acel an puteam ajunge la Turneul Campioanelor. Noi, sportivii, trebuie sa fim ajutati mai mult. Sper ca organizatorii sa fie mai atenti cu noi de acum inainte. E in joc cariera noastra, dar si viata. Sper ca prin acest lucru sa li se acorde sportivilor mai multa atentie si sa nu mai pateasca nimeni ce am patit eu. Acel moment a fost groaznic. Cel mai crunt al carierei mele. Stiam ca n-o sa fie bine.

Buzarnescu: „I-am zis arbitrei ca nu se poate juca si as dori sa opreasca meciul, iar dupa doua puncte am alunecat si mi-am rupt glezna.”



Arbitra venise cu umbrela, iar eu stateam, plangeam si imi curgea sange. Nu stia ce sa imi mai spuna. Imi zicea ca ii parea rau. Dar mai conteaza ca iti pare rau dupa o asemenea tragedie?”, s-a confesat Mihaela Buzarnescu intr-o emisiune difuzata de Antena Stars.

Mihaela Buzarnescu, actualmente numar 108 WTA se poate declara indreptatita la o despagubire financiara din partea WTA, jucatoarea bucuresteana nemaireusind din acel moment sa revina la nivelul pe care il atinsese inainte de accidentare.

Buzarnescu este singura jucatoare care a reusit sa castige set impotriva Simonei Halep in editia 2019 a turneului de la Wimbledon.