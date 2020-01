DRAMA Mihaelei Buzarnescu, jucatoare ramasa fara sponsori dupa accidentarea groaznica de la Montreal 

Mihaela Buzarnescu a ramas fara sponsori dupa accidentarea groaznica suferita la Montreal in 2018.

Mihaela Buzarnescu, actualmente numar 108 in clasamentul WTA declara ca a ramas fara sponsori dupa accidentarea grava suferita la Montreal in 2018. "Am avut doi sponsori anul trecut, m-au sustinut din mai-iunie pana la finalul anului, dar dupa accidentare nu am mai continuat. S-a incheiat totul! In strainatate, cineva ca mine ar fi avut contracte peste contracte, cum au artistii cunoscuti sau fotbalistii! Dar la noi... Nu! E foarte ciudat ca nu suntem sustinuti mai mult," a spus Miki Buzarnescu intr-un podcast cu Cristi Priza.

Ce s-a intamplat la Montreal in 2018? Mihaela Buzarnescu a decis sa dea in judecata circuitul WTA pentru accidentarea grava suferita in turul 2 la Montreal in august 2018. La doua ore si 20 de minute de joc de la startul meciului cu Elina Svitolina, cand scorul era 3-6, 7-6, 3-4 Mihaela Buzarnescu a calcat stramb pe glezna piciorului drept.

Mihaela Buzarnescu: "Nu suntem sustinuti!"



Mihaela Buzarnescu a inceput sa planga de durere, iar in ajutor i-au venit arbitra de scaun si oponenta sa, Elina Svitolina, insa medicul a sosit pe teren cu o intarziere mult prea indelungata pentru o competitie de calibrul Premier 5. Cu cateva minute inaintea accidentarii, jucatoarea din Romania i-a cerut arbitrei de scaun sa opreasca partida, intrucat conditiile meteorologice indicau o ploaie suficient de puternica pentru a face nesigura desfasurarea unei partide de tenis in aer liber.

"Ma gandesc doar la dreptate si la faptul ca mi-a fost data peste cap cariera. Ma gandesc ca in acel an puteam ajunge la Turneul Campioanelor. Noi, sportivii, trebuie sa fim ajutati mai mult. Sper ca organizatorii sa fie mai atenti cu noi de acum inainte. E in joc cariera noastra, dar si viata. Sper ca prin acest lucru sa li se acorde sportivilor mai multa atentie si sa nu mai pateasca nimeni ce am patit eu. Acel moment a fost groaznic. Cel mai crunt al carierei mele. Stiam ca n-o sa fie bine. I-am zis arbitrei ca nu se poate juca si as dori sa opreasca meciul, iar dupa doua puncte am alunecat si mi-am rupt glezna," a spus atunci Mihaela Buzarnescu.