Mihaela Buzarnescu S-A SATURAT SA FIE CRITICATA si vrea sa rejoace meciul cu Simona Halep de la Wimbledon | De ce a dat in judecata WTA 

Mihaela Buzarnescu afirma ca a fost prea des criticata de persoanele din jurul sau.

Mihaela Buzarnescu este nemultumita de sustinerea pe care o primeste din partea fanilor romani ai tenisului. Jucatoarea invinsa de Simona Halep in turul al doilea la editia 2019 a turneului de la Wimbledon a mai precizat ca si-ar dori sa rejoace meciul pierdut in fata Simonei pe iarba londoneza.

„Anul 2019 a fost destul de greu, cu suisuri si coborasuri, tinand cont de accidentarea mea la glezna si de faptul ca am incercat s-o protejez. De aceea am fortat mai mult umarul, ceea ce mi-a dat dureri acolo, inclusiv provocand o ruptura pe tendonul supraspinos", a spus Mihaela Buzarnescu, actual numar 108 in clasamentul WTA pentru GSP.

Mihaela Buzarnescu: "Cei din jur mereu au avut critici la adresa mea."



„Au fost meciuri OK, meciuri bune, meciuri mai putin bune. La inceput am avut cateva turnee la care am pierdut in primul tur si mi-a fost foarte greu sa accept lucrul acesta si sa accept comentariile care au venit. Faptul ca lumea nu m-a sustinut, doar cei din echipa mea. Cei din jur mereu au avut critici la adresa mea," a fost declaratia Mihaelei pentru Gazeta.

„Ulterior am avut cateva rezultate bune, dar nimeni nu a stiut si nici nu am vrut sa se afle ca jucam cu dureri si faceam injectii pentru ca imi doream foarte mult sa-mi apar punctele. Sa raman in Top 50-60 mondial, mai ales ca urma sa-mi apar titlul de la San Jose, moment foarte dificil pentru ca nu am reusit acest lucru si intr-o saptamana am cazut de pe locul 58 pe 127," a adaugat Buzarnescu intr-un interviu acordat aceleiasi surse.

„Daca ar fi sa-l rejoc un meci din 2019 ar fi cel impotriva Simonei pentru ca a fost frumos si mi-au placut mult atmosfera si evolutia noastra. Pentru 2020 imi doresc foarte mult sa prind Jocurile Olimpice si sa reintru in Top 50 mondial, ca prim obiectiv. Dupa reintrarea in Top 50 urmeaza un alt prag, dar o iau pas cu pas, sigur, daca sunt sanatoasa si daca pot juca multe concursuri, asta sper cel mai mult. Imi doresc si sa fiu in echipa de Fed Cup, sa pot ajuta," a completat Mihaela Buzarnescu, fost numar 24 WTA.

Mihaela Buzarnescu a fost singura jucatoare care a reusit sa isi adjudece set in fata Simonei Halep la editia 2019 a turneului de la Wimbledon. Buzarnescu a fost invinsa de Simona Halep in turul 2, scor 3-6, 6-4, 2-6.

Buzarnescu a urcat in sezonul 2018 pana pe locul 24 WTA, insa o accidentare urata si controversata suferita la Montreal i-a oprit ascensiunea fulminanta. Afla care sunt motivele pentru care Mihaela a dat in judecata circuitul WTA.