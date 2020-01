SEXY | Ce imagine a publicat Mihaela Buzarnescu pe Instagram

Mihaelei Buzarnescu ii este dor nu doar de tenis, ci si de soarele verii.

La 31 de ani, Mihaela Buzarnescu isi impresioneaza fanii nu doar pe terenul de tenis.

Jucatoarea nascuta la Bucuresti a postat pe Instagram o imagine incendiara care i-a surprins pe fanii sai; Mihaela a transmis ca ii lipsesc soarele si energia verii, ea aflandu-se acum in perioada de recuperare dupa o accidentare.

Buzarnescu are un titlu WTA de simplu in palmares, castigat la San Jose in 2018, an in care a bifat cea mai inalta clasare a carierei, locul 20 mondial.

Pana in prezent, Mihaela Buzarnescu (numar 112 WTA) a castigat 2 milioane de dolari din tenisul profesionist.