Ana Bogdan, in optimi la Seoul. Buzarnescu eliminata, Patricia Tig are adversara noua

Ana Bogdan s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Seoul.

Romanca a invins-o in 3 seturi pe Polona Hercog din Slovenia, scor 6-3, 3-6, 6-1, dupa o ora si 45 de minute de joc. A fost prima intalnire directa intre cele doua jucatoare.

In optimi, Ana Bogdan va primi replica numarului 93 WTA, americanca Khristie Ahn, care a invins-o in 16-imi pe Timea Bacsinszky.



Mihaela Buzarnescu, eliminata din primul tur

Dupa un traseu bun la Hiroshima, unde a ajuns pana in semifinale, Mihaela Buzarnescu s-a oprit inca din primul tur la Seoul. „Miki” a cedat in fata Priscillei Hon in minimum de seturi, scor 3-6, 4-6.



Patricia Tig va juca impotriva Dankai Kovinic, si nu a Mariei Sakkari, cum era programat initial



Grecoaica Maria Sakkari a fost nevoita sa se retraga de pe tabloul principal al turneului din capitala Coreei de Sud, prin urmare, Patricia Tig isi va masura fortele cu Danka Kovinic.



In acest moment, Ana Bogdan si Patricia Tig sunt singurele jucatoare romance ramase in cursa pentru castigarea trofeului de la Seoul.