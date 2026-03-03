Iranul a fost printre primele echipe calificate la turneul final care va fi găzduit în această vară de SUA, Canada și Mexic. După declanșarea conflictului, s-a zvonit că Irakul ar putea lua locul naționalei de la Teheran la CM 2026.

În cele din urmă, se pare că Iranul va participa la Campionatul Mondial. Anunțul a fost făcut de Reza Zabib, ambasadorul Iranului în Spania.

Iran va participa la Campionatul Mondial din SUA!

”Sunt vremuri foarte dificile. Vom aduce un omagiu celor 100 de fete care au fost ucise. Copii nevinovați care și-au pierdut viața. Iranul va merge la Cupa Mondială, avem dreptul să fim acolo. Nu avem nicio problemă, vom participa”, a spus Zabib, conform AS.com.

Selecționerul Iranului, Amir Ghalenoei, se bazează pe eforturile forului mondial pentru a asigura prezența delegației sale în America, așa cum a susținut după tragerea la sorți: „Toată lumea, FIFA, încearcă. Așa cum au promis, vor face tot posibilul ca toată echipa, staff-ul și jucătorii să poată fi prezenți aici pentru participarea la Cupa Mondială.”

Pentru Iran, acesta este al patrulea Mondial la rând la care participă. Ultima oară când a ratat calificarea a fost în 2010, la turneul final găzduit de Africa de Sud.

Acum, iranieii fac parte din Grupa G, alături de Belgia, Egipt și Noua Zeelandă. Debutul va fi pe 16 iunie, cu Noua Zeelandă.