După transferurile lui Gabriel Pop , Mihai Popescu și Antoine Koffi , ultimii doi aduși de la Colorno din elita rugby-ului italian, Dinamo a anunțat că a semnat și cu fostul internațional de tineret Alin Burduja .

”🏉 Bine ai venit, Alin Burduja! 🔴⚪

CS Dinamo transferă pe bandă rulantă la echipa de rugby. Astăzi facem cunoștință cu Alin Burduja, jucător de linia a doua, în vârstă de 23 de ani, un sportiv puternic și imbatabil la jocul în margine.

Alin vine cu ambiție, forță și o experiență valoroasă acumulată după ce a cochetat cu loturile naționale de tineret, demonstrând că are potențial și mentalitate de învingător. Neobosit în lupta din teren, fostul junior de la Constanța este pregătit să aducă un plus important pachetului de înaintare.

Suntem convinși că spiritul său de luptător și dorința de afirmare se vor potrivi perfect cu valorile și tradiția clubului nostru.

Mult succes în tricoul alb-roșu, Alin! Să fie începutul unui drum plin de victorii alături de Dinamo! 🔥”, a postat pagina Dinamo Rugby.

Echipa din Ștefan cel Mare are drept obiectiv în noul sezon 2026 eventul: titlul de campioană în Liga de Rugby și Cupa României.

11 jucători OUT de la Dinamo în ianuarie!

În ianuarie, Dinamo a anunțat despărțirea de nu mai puțin de 11 jucători ai echipei de rugby: Cristi Chirică, Hinckley Vaovasa, Helarius Kisting, Malcolm Jaer, Justin Theys, Damian Bonaparte, Dionisio Simao, Andrei Donisa, Cristi Bilauca, Lucian Godroman și Adi Chiru.

”Vă mulțumim, în numele tuturor dinamoviștilor, pentru fiecare punct, pasă sau placaj în tricoul alb-roșu. Ați impresionat prin atitudine, prin respectul demonstrat față de club și veți rămâne mereu în familia Dinamo. ⚪🔴”, le-a transmis clubul din Ștefan cel Mare.