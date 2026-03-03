OFICIAL Transfer de ultimă oră la Dinamo! ”Puternic și imbatabil”

Transfer de ultimă oră la Dinamo! ”Puternic și imbatabil” Rugby
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Echipa din Ștefan cel Mare continuă întăririle la nivelul lotului.

TAGS:
Dinamocs dinamo bucurestiAlin BurdujaMihai PopescuGabriel Pop
Din articol

După transferurile lui Gabriel Pop, Mihai Popescu și Antoine Koffi, ultimii doi aduși de la Colorno din elita rugby-ului italian, Dinamo a anunțat că a semnat și cu fostul internațional de tineret Alin Burduja.

Alin Burduja a semnat cu Dinamo

”🏉 Bine ai venit, Alin Burduja! 🔴⚪

CS Dinamo transferă pe bandă rulantă la echipa de rugby. Astăzi facem cunoștință cu Alin Burduja, jucător de linia a doua, în vârstă de 23 de ani, un sportiv puternic și imbatabil la jocul în margine.

Alin vine cu ambiție, forță și o experiență valoroasă acumulată după ce a cochetat cu loturile naționale de tineret, demonstrând că are potențial și mentalitate de învingător. Neobosit în lupta din teren, fostul junior de la Constanța este pregătit să aducă un plus important pachetului de înaintare.

Suntem convinși că spiritul său de luptător și dorința de afirmare se vor potrivi perfect cu valorile și tradiția clubului nostru.

Mult succes în tricoul alb-roșu, Alin! Să fie începutul unui drum plin de victorii alături de Dinamo! 🔥”, a postat pagina Dinamo Rugby.

Echipa din Ștefan cel Mare are drept obiectiv în noul sezon 2026 eventul: titlul de campioană în Liga de Rugby și Cupa României.

11 jucători OUT de la Dinamo în ianuarie!

În ianuarie, Dinamo a anunțat despărțirea de nu mai puțin de 11 jucători ai echipei de rugby: Cristi Chirică, Hinckley Vaovasa, Helarius Kisting, Malcolm Jaer, Justin Theys, Damian Bonaparte, Dionisio Simao, Andrei Donisa, Cristi Bilauca, Lucian Godroman și Adi Chiru.

”Vă mulțumim, în numele tuturor dinamoviștilor, pentru fiecare punct, pasă sau placaj în tricoul alb-roșu. Ați impresionat prin atitudine, prin respectul demonstrat față de club și veți rămâne mereu în familia Dinamo. ⚪🔴”, le-a transmis clubul din Ștefan cel Mare.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Imagini șocante din Teheran. Cum arată acum capitala Iranului, după ce a fost bombardată de SUA și Israel. FOTO și VIDEO
Imagini șocante din Teheran. Cum arată acum capitala Iranului, după ce a fost bombardată de SUA și Israel. FOTO și VIDEO
ARTICOLE PE SUBIECT
Dinamo, egala lui FC Barcelona! Capitolul la care cele două echipe fac legea pe continent
Dinamo, egala lui FC Barcelona! Capitolul la care cele două echipe fac legea pe continent
ULTIMELE STIRI
Marius Șumudică are contractul pe masă: ”E o diferență mare”
Marius Șumudică are contractul pe masă: ”E o diferență mare”
Jefte Betancor, călăul lui Real Madrid cu ani buni în România, dezvăluiri șocante: "Eram dependent de jocuri de noroc și alcool"
Jefte Betancor, călăul lui Real Madrid cu ani buni în România, dezvăluiri șocante: "Eram dependent de jocuri de noroc și alcool"
Campioana mondială June Krogh va juca în Liga Florilor! Meciurile se văd pe VOYO și Pro Arena
Campioana mondială June Krogh va juca în Liga Florilor! Meciurile se văd pe VOYO și Pro Arena
Ce se întâmplă pe șantierul noului stadion Dinamo: ”Acces blocat”
Ce se întâmplă pe șantierul noului stadion Dinamo: ”Acces blocat”
În ce țară a ajuns acum Danu Spătaru, trecut și pe la Dinamo
În ce țară a ajuns acum Danu Spătaru, trecut și pe la Dinamo
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
E gata! Inter îi decide oficial viitorul lui Cristi Chivu în următoarele săptămâni! Anunț important venit din Italia

E gata! Inter îi decide oficial viitorul lui Cristi Chivu în următoarele săptămâni! Anunț important venit din Italia

Gigi Becali a început reconstrucția la FCSB: ”E gata, am făcut deja primul transfer”

Gigi Becali a început reconstrucția la FCSB: ”E gata, am făcut deja primul transfer”

Contract pe viață la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: „M-a costat două milioane”

Contract pe viață la FCSB! Gigi Becali a făcut anunțul: „M-a costat două milioane”

Gigi Becali, întrebat frontal: ”De ce nu îți iei antrenor valoros și să fii tu patron?”

Gigi Becali, întrebat frontal: ”De ce nu îți iei antrenor valoros și să fii tu patron?”

Gigi Becali a trecut de la vorbe la fapte! Primele măsuri concrete după ce FCSB a ratat play-off-ul: ”Asta pun la punct!”

Gigi Becali a trecut de la vorbe la fapte! Primele măsuri concrete după ce FCSB a ratat play-off-ul: ”Asta pun la punct!”

Real Madrid, șoc total în La Liga! Barcelona e în culmea fericirii

Real Madrid, șoc total în La Liga! Barcelona e în culmea fericirii



Recomandarile redactiei
Marius Șumudică are contractul pe masă: ”E o diferență mare”
Marius Șumudică are contractul pe masă: ”E o diferență mare”
Jefte Betancor, călăul lui Real Madrid cu ani buni în România, dezvăluiri șocante: "Eram dependent de jocuri de noroc și alcool"
Jefte Betancor, călăul lui Real Madrid cu ani buni în România, dezvăluiri șocante: "Eram dependent de jocuri de noroc și alcool"
Variantă pentru națională? Românul "cu adevărat neobosit" care joacă meci de meci într-un campionat de top
Variantă pentru națională? Românul "cu adevărat neobosit" care joacă meci de meci într-un campionat de top
Ce se întâmplă pe șantierul noului stadion Dinamo: ”Acces blocat”
Ce se întâmplă pe șantierul noului stadion Dinamo: ”Acces blocat”
Victor Pițurcă îl vrea la FCSB: ”Gigi are nevoie de el. Ar fi extrem de important”
Victor Pițurcă îl vrea la FCSB: ”Gigi are nevoie de el. Ar fi extrem de important”
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Întrebat despre transferul la FCSB, fotbalistul urmărit de Gigi Becali a dat un răspuns inedit după umilința cu Sepsi
Întrebat despre transferul la FCSB, fotbalistul urmărit de Gigi Becali a dat un răspuns inedit după umilința cu Sepsi
Jucătorul lui Gică Hagi a reacționat după ce s-a vorbit despre transferul la FCSB: ”Mă bucur!”
Jucătorul lui Gică Hagi a reacționat după ce s-a vorbit despre transferul la FCSB: ”Mă bucur!”
CITESTE SI
Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România

stirileprotv Două rachete iraniene lansate spre Cipru: Londra în alertă, experții exclud un risc direct pentru România

Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

protv Au vrut să aibă apariții memorabile, dar au eșuat lamentabil. Cum s-au prezentat vedetele pe covorul roșu și cine au fost marii câștigători la Brit Awards

Prima reacție a lui Vladimir Putin, după asasinarea lui Ali Khamenei: „O crimă cinică. A fost un om de stat extraordinar”

stirileprotv Prima reacție a lui Vladimir Putin, după asasinarea lui Ali Khamenei: „O crimă cinică. A fost un om de stat extraordinar”

28 de elevi români, blocaţi în Dubai după închiderea spaţiului aerian. Ar fi trebuit să revină sâmbătă acasă

stirileprotv 28 de elevi români, blocaţi în Dubai după închiderea spaţiului aerian. Ar fi trebuit să revină sâmbătă acasă

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!