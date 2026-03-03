Laurențiu Reghecampf tocmai a „reușit“ să treacă dintr-o extremă în alta, în doar două săptămâni!

Pe 14 februarie, când a obținut o performanță entuziamantă și anume calificarea lui Al-Hilal Omdurman în sferturile Champions League, de pe locul 1 în grupa C, românul era „rege“ în Africa. Astăzi, la două săptămâni distanță, el a ajuns cu spatele la zid. Pentru că, între timp, și-a pus lumea în cap, provocând un scandal din care n-a ieșit nimic bun. Nici pentru el, nici pentru echipa pe care o conduce.

Dezvăluirea arabilor: „Conducerea i-a interzis să mai critice programarea meciurilor“

Problemele lui Reghecampf, create de el, au început după partida Rayon Sport – Al-Hilal Omdurman (1-1) din campionatul rwandez. Aici participă formația din Sudan, gonită de acasă din cauza războiului.

După această remiză, „Reghe“ a avut o tiradă, la conferință, declarațiile sale ajungând în presa internațională. Doar că românul a făcut scandal degeaba! Nimeni n-a ținut cont de doleanțele sale. Drept dovadă, Al-Hilal Omdurman a jucat și următorul meci de la ora 15:00, deși Reghecampf amenințase cu neprezentarea!

Acum, presa sudaneză a dezvăluit ce s-a întâmplat după conferința explozivă a lui „Reghe“ și de ce amenințarea sa, cu boicotarea meciului la miezul zilei, a căzut.

„Reghecampf s-a pus singur sub o presiune imensă. Pe lângă faptul că rezultatele nu mai sunt de partea sa acum (n.r. – echipa are o singură victorie în ultimele patru partide), el a enervat conducerea prin conferința sa de după meciul cu Rayon Sport. Șefii lui Al-Hilal Omdurman au luat foc, atunci când au văzut că antrenorul echipei a amenințat cu neprezentarea la următorul meci. Imediat, lui Reghecampf i s-a transmis să înceteze cu astfel de declarații. Mai mult decât atât, i s-a interzis să mai vorbească despre un astfel de subiect“, a dezvăluit jurnalistul Hafiz Muhammad Ahmad.

Viitorul lui Reghecampf depinde de dubla cu Renaissance de Berkane

În continuarea articolului, autorul a venit și cu o informație, în premieră.

„În lumina ultimelor evenimente, Reghecampf e în corzi. Viitorul lui, la Al-Hilal Omdurman, depinde de dubla cu marocanii de la Renaissance de Berkane, în sferturile Champions League. Românul trebuie să ducă echipa în semifinale, pentru a-și prelungi șederea pe bancă. La Al-Hilal Omdurman, urmează alegeri administrative. Iar eventualele schimbări, care se pot produce în fruntea clubului, pot amenința viitorul lui Reghecampf pe bancă“, a mai scris Hafiz Muhammad Ahmad.

Deocamdată, ca să-i facă și pe plac românului, conducerea a obținut o decizie dorită de el din partea autorităților fotbalistice din Rwanda. Concret, meciul cu Gicumbi, programat inițial pentru 7 martie, se va juca, astăzi, de la ora 20:30. Reghecampf a solicitat această schimbare, astfel încât Al-Hilal Omdurman să aibă mai multe zile de odihnă, înaintea partidei-tur cu Renaissance de Berkane din deplasare (15 martie). Meciul-retur va fi găzduit de Kigali (Rwanda) pe 22 martie.