Doza de sinceritate a Simonei Halep. „Sunt mai calmă de când m-am căsătorit, dar mereu o să mă enervez pe teren.”

La a 12-a participare în Openul Australian, Simona Halep a acces pentru a opta oară în runda a treia competițională, după o victorie entuziasmantă, scor 6-2, 6-0, semnată în defavoarea braziliencei Beatriz Haddad Maia.

În ultimul meci programat în a patra zi de turneu, cea mai bună jucătoare de tenis a României a jucat „cel mai bun tenis” al său, potrivit propriilor cuvinte și s-a oprit, la final, pentru a conversa cu Mats Wilander și Alize Lim, într-un interviu oferit Eurosport.

Simona Halep: „Sunt fericită, asta se vede și pe teren. Sunt mai calmă, dar mereu o să mă enervez pe teren.”

Chestionată despre modul în care i s-au schimbat viața și prioritățile după căsătorie, Simona Halep a replicat, precizând că tenisul rămâne prioritatea sa. În plus, sportiva din țara noastră a relatat că fericirea resimțită în viața personală transpare și în tenis, ajutând-o să fie mai calmă și îmbunătățindu-i jocul.

„Am lucrat mult în pre-sezon, mă așteptam să joc bine, dar azi am jucat grozav. Am simțit mingile, am simțit terenul. M-am simțit încrezătoare și cred că am jucat cel mai bun tenis al meu astăzi.

Viața mea nu e atât de diferită. Soțul meu e aici cu mine, mă susține să joc. Mă simt fericită în afara terenului, probabil asta mă ajută și pe teren. Nu s-a schimbat nimic, tenisul e prioritatea mea. Încerc să joc cât de bine pot. Văd niște lucruri diferit acum în ce privește tenisul. Înainte nu îmi era ușor, îmi era dificilă perioada cu bulele de protecție, dar acum mă simt mult mai bine.

Simt că viața mea e frumoasă acum, iar în tenis am reușit tot ce mi-am dorit. Acum doar vreau să mă bucur de tenis. Cu siguranță că sunt motivată, iar uneori mă enervez pe teren. Asta nu se va schimba niciodată, dar sunt mai calmă și încerc să mă controlez mai bine din punct de vedere emoțional,” a declarat Simona Halep, răspunzându-i fostului mare tenismen suedez.

3️⃣0️⃣ Australian Open match wins for @Simona_Halep ???? The 2018 finalist is safely through to the third round, seeing off Haddad Maia 6-2 6-0#AusOpen pic.twitter.com/yxXdesODVl — Billie Jean King Cup (@BJKCup) January 20, 2022

„Simona, vânezi Grand Slam-uri sau să revii pe locul 1 WTA?”

„Prefer Grand Slam-ul. Sunt foarte departe de locul 1. Voi munci în continuare, iar dacă titlul de Grand Slam vine, m-aș bucura foarte mult,” a fost răspunsul Simonei Halep la întrebarea pusă de Alize Lim.

Simona Halep va juca sâmbătă, 22 ianuarie în turul 3 al Openului Australian împotriva Dankăi Kovinic (98 WTA), care a trecut în turul secund de Emma Răducanu, 6-4, 4-6, 6-3.