„Ați putea, vă rog, să nu mai strigați când servesc?” Cuvinte greu de reprodus. Nick Kyrgios, enervat la culme de propriii fani 

Nick Kyrgios nu a mai suportat gălăgia făcută în tribunele Arenei Rod Laver, în finalul primului set al meciului din turul secund jucat împotriva numărului 2 ATP, Daniil Medvedev.

Într-un moment tensionat, la scorul de 40-egal, 4-4, Nicholas Kyrgios și-a îndreptat privirea către public și le-a transmis, după un prim serviciu trimis afară, următoarea rugăminte: „Ați putea, vă rog, să nu mai strigați când servesc, în p*** mea? Vă mulțumesc, apreciez,” a spus Kyrgios.

Câteva clipe mai târziu, tenismenul australian a continuat: „25 de secunde, până arunc mingea, puteți să strigați cât vreți,” le-a explicat Kyrgios fanilor săi modul în care ar putea să nu îi mai afecteze concentrarea.

Kyrgios a fost avertizat de arbitru pentru limbaj licențios, dar și pentru că ar fi întârziat repunerea în joc a mingii. „Nu uita, ăsta e meciul meu cu el. Nu îl ruina setând ceasul prea devreme,” i-a transmis Nicholas Kyrgios arbitrului de scaun, Carlos Bernardes, notează Ravi Ubha.

There have been some fantastic rallies in this Medvedev-Kyrgios match. Not just exchanges of big serves. But there has been a lot of that, too.

