Mai poate participa la Wimbledon? Simona Halep a dezvaluit ca a suferit o dubla ruptura musculara la Roma: "Nu pot nici sa ma antrenez, muschiul inca nu s-a sudat." 

Simona Halep a explicat intr-un interviu ca a suferit o dubla ruptura musculara la Roma.

Simona Halep a lamurit toate detaliile inconjuratoare accidentarii suferite in primul meci pe care l-a jucat in turneul WTA 1000 de la Roma. La scorul de 6-1, 3-3 in partida cu Angelique Kerber, piciorul stang al jucatoarei din Romania a ramas imobil, in urma unei rupturi musculare suferite in timp ce Simona incerca sa returneze un serviciu al germancei.

Aflata acasa, in recuperare, Halep si-a facut timp sa explice ce anume s-a intamplat, care sunt repercusiunile si cum se simte in aceasta perioada acasa, in contextul in care a petrecut ultimele zece primaveri in vestul Europei, facandu-si renume in lumea tenisului.

Kerber sat down with Halep after she withdrew. Very worrying scenes. #IBI21 pic.twitter.com/ZHMjvZB8qT — Tennis GIFs ???????? (@tennis_gifs) May 12, 2021

"Nu pot nici sa ma antrenez pentru ca accidentarea este inca la inceput. Va trebui sa mai stau o perioada fara tenis, fara alergare pentru ca muschiul inca nu s-a sudat. E greu, pentru ca nu sunt obisnuita sa stau in mijlocul sezonului acasa si sa nu fac nimic.

Momentele de la Roma au fost intr-adevar grele pentru ca din nimic mi s-a intamplat aceasta ruptura. Nu am anticipat-o absolut deloc. Mi s-a parut imposibila ca stand la retur se poate intampla o ruptura musculara. Chiar am avut doua. Prima este mult mai profunda, a doua este la suprafata, dar amandoua sunt destul de periculoase. Am acceptat aceasta accidentare si sunt destul de pozitiva pentru ca stiu ca daca esti pozitiv si ai incredere te poti vindeca mai repede si am inceput deja proesul vindecarii," a relatat Simona Halep pentru Eurosport.

In calitate de campioana en-titre a turneului de la Wimbledon, Simona Halep spera sa se poata reface la timp pentru a avea sansa de a-si apara trofeul castigat in anul 2019. Turneul de la Wimbledon va debuta luni, 28 iunie si se va incheia duminica, 11 iulie.