Simona Halep a facut primele antrenamente dupa dubla ruptura musculara, dar turneul de la Wimbledon ar putea veni prea devreme: "Nu stiu daca sunt pregatita din punct de vedere fizic!" 

Simona Halep a facut primele alergari si antrenamente pe terenul de tenis dupa dubla ruptura musculara suferita la Roma.

Dupa 25 de absenta totala pe terenul de tenis, Simona Halep a revenit la antrenamente. A treia jucatoare a lumii a facut primele alergari si a lovit primele forehand-uri, publicand pe retelele sociale un videoclip in care le arata sustinatorilor nu doar un joc de picioare incurajator, dar si o tehnica maiastra la forehand, semn ca perioada de repaus nu a avut niciun efect negativ asupra jocului sau.

In descrierea clipului, Simona Halep s-a adresat comunitatilor de admiratori de pe Facebook, Twitter si Instagram, carora le-a transmis ca a realizat ca aceasta accidentare a reprezentat o oportunitate buna pentru ea, in scopul unei analize a carei concluzii este ca jucatoarea din Romania a inteles cu mai multa claritate de ce iubeste atat de mult sportul care a facut-o o vedeta la nivel mondial.

"Primele lovituri dupa trei saptamani si jumatate. Simt ca ar fi trecut mult mai mult pentru ca mi-a fost foarte dor sa joc. Dar aceasta perioada a fost cea mai buna, pentru ca, chiar daca am o viata minunata, mi-am dat seama ce simt despre tenis si cum ma simt atunci cand nu pot juca. Iubesc acest sport, iar acum inteleg de ce am trait atatia ani pentru tenis si m-am bucurat atat de tare sa fiu o profesionista la cel mai inalt nivel.

Sigur ca nu este usor sa ajungi acolo, te epuizeaza din punct de vedere mental si emotional. Acum realizez cat de puternica am fost. Cand te accidentezi inainte de turneul preferat, in care ai jucat cel mai bun tenis si unde ai concurat 10 ani fara oprire, te simti foarte trista si te intrebi: 'De ce mi se intampla asta mie?'.

Dupa cateva saptamani am inteles ca asta s-a intamplat pentru mine. Acum vreau sa infrunt orice provocare care imi iese in cale. Nu stiu daca din punct de vedere fizic sunt pregatita, dar stiu ca sunt gata sa infrunt ce urmeaza. Va multumesc mult pentru sprijinul oferit in toate etapele carierei mele," a transmis in scris Simona Halep pe retelele sociale.

Participarea Simonei Halep la editia 2021 a turneului de la Wimbledon, programata pentru perioada 28 iunie - 11 iulie ramane inca incerta.