Problemele de sănătate ale selecționerului României sunt urmărite cu interes la Salonic, acolo unde antrenează Răzvan Lucescu. Publicația ThessToday a scris sâmbătă dimineață despre situația antrenorului de 80 de ani, titrând că acesta trece prin momente delicate.



„Selecționerul României, Mircea Lucescu, este spitalizat în ultimele ore în stare critică, dar controlată, fapt care a provocat o îngrijorare intensă atât în familia sa, cât și în mediul fotbalistic.



Starea de sănătate a experimentatului tehnician îl forțează să pună temporar «pe gheață» obligațiile sale profesionale cu naționala României, în vederea pregătirii pentru preliminariile Cupei Mondiale 2026”, a notat sursa citată.



De asemenea, jurnaliștii eleni au subliniat că decizia internării a fost luată ținând cont de „istoricul cardiologic încărcat” și de vârsta experimentatului antrenor.



Linie directă Salonic - București



Răzvan Lucescu, preocupat în permanență de starea de sănătate a tatălui său: „În același timp, fiul său și antrenorul lui PAOK, Răzvan Lucescu, se află în comunicare continuă cu oamenii din România, fiind informat constant despre evoluția situației”.



Mircea Lucescu a confirmat joi seară că a revenit la spital din cauza unei gripe severe care i-a provocat febră mare.



„Sunt internat în spital, e adevărat. Am fost o perioadă internat, la începutul anului, am fost apoi externat. Dar între timp am luat o gripă severă şi am fost nevoit să mă internez din nou”, a spus selecționerul pentru presa din țară - Detalii AICI.

